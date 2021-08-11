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Минюст лишил лицензий еще троих адвокатов

11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министерство юстиции лишило лицензий адвокатов Евгения Маслова, Ольгу Карпушонок и Юлию Князь.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Такое решение Минюст объясняет «недостаточной квалификацией» защитников.

Как напоминает Медиазона, Маслов защищал анархиста Николая Дедка, которого обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси, участии в грубом нарушении порядка, незаконных действиях в отношении горючих веществ.

Одним из подзащитных Карпушонок был медиаменеджер Андрей Александров, которого обвинили в измене государству и грубом нарушении порядка.

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Это Евгений Маслов, Ольга Карпушонок и Юлия Князь.
 
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