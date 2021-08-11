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Минюст лишил лицензий еще троих адвокатов
11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министерство юстиции лишило лицензий адвокатов Евгения Маслова, Ольгу Карпушонок и Юлию Князь.
Об этом сообщает
Такое решение Минюст объясняет «недостаточной квалификацией» защитников.
Как напоминает
Одним из подзащитных Карпушонок был медиаменеджер Андрей Александров, которого обвинили в измене государству и грубом нарушении порядка.
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Это Евгений Маслов, Ольга Карпушонок и Юлия Князь.
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