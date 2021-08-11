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Трое минчан сбросили с балкона дверь на милиционеров - виновные задержаны

11.08.2021 19:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан задержаны в столице за угрозу применения насилия в отношении правоохранителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

На улице Притыцкого в Минске 11 августа прошлого года трое молодых людей сбросили с общего балкона высотного этажа на милиционеров деревянную дверь. "В тот вечер в районе станции метро "Каменная Горка" вспыхнули массовые беспорядки. Правоохранители с целью пресечения противоправных действий задерживали участников, которые пытались скрыться во дворах и подъездах многоэтажек. При задержании одного из нарушителей в паре метров от милиционеров с высоты упала дверь. К счастью, тогда никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Оперативники столичного управления ГУБОПиК МВД установили личности троих минчан, которые таким способом пытались помешать сотрудникам правоохранительных органов выполнять свои служебные обязанности. Двоим из них по 23 года, третьему - 24. Один ранее судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, употреблял наркотики. При изучении содержимого его смартфона обнаружена история переписки с интернет-магазином по продаже психотропов.

Задержанные признаны подозреваемыми по уголовному делу за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД. Они находятся в изоляторе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Двоим из них по 23 года, третьему - 24. Один ранее судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, употреблял наркотики.
 
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