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Бывший хоккеист сборной Беларуси ушёл работать в IT
Источник материала: Партизан
Экс-защитник сборной Беларуси Павел Черноок завершил карьеру в 34 года.
"Мое новое рабочее место. Спасибо хоккею за все, но теперь я айтишник", — написал Черноок в Facebook и выложил фотографию с логотипом IT-компании EPAM,
В минувшем сезоне Черноок выступал за французский "Бриансон",
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Экс-защитник сборной Беларуси Павел Черноок завершил карьеру в 34 года.
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