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Бывший хоккеист сборной Беларуси ушёл работать в IT

11.08.2021 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-защитник сборной Беларуси Павел Черноок завершил карьеру в 34 года.




"Мое новое рабочее место. Спасибо хоккею за все, но теперь я айтишник", — написал Черноок в Facebook и выложил фотографию с логотипом IT-компании EPAM, пишет Прессбол.

В минувшем сезоне Черноок выступал за французский "Бриансон", подчеркивает belarushockey.com.
 
 
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Экс-защитник сборной Беларуси Павел Черноок завершил карьеру в 34 года.
 
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