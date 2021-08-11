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В Беларуси прекращает деятельность представительство DVV International
Источник материала: Партизан
В Беларуси прекращает деятельность представительство DVV International. Причиной такого шага называется отказ белорусской стороны в продлении разрешения на деятельность.
Сотрудники представительства / dvv-international.org.ua
Представительство DVV International работало в нашей стране с 2009 года, содействовало деятельности в сфере образования, науки, культуры, просвещения и т. д.
"В течение 12 лет наши усилия были направлены на развитие сферы дополнительного образования взрослых в Беларуси, — говорится в заявлении. — Мы отстаивали право на образование для различных целевых групп..., продвигали идеи учебных сообществ и городов, поддерживали центры образования взрослых, помогали воплощать в жизнь мини-проекты в городах и селах, сотрудничали с организациями из государственного и общественного сектора".
Отмечается,
Закрытие представительства DVV International происходит на фоне "зачистки" гражданского общества в Беларуси и контрсанкций властей.
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В Беларуси прекращает деятельность представительство DVV International. Причиной такого шага называется отказ белорусской стороны в продлении разрешения на...
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