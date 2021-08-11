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Думаете нет ничего скучнее вареной брокколи? Добавьте простую заправку – и узнаете новые грани вкуса!
Источник материала: ОНТ
Полезные свойства брокколи можно перечислять бесконечно. Но даже самые серьезные приверженцы здорового питания не смогут есть ее в чистом виде каждый день. Но, как рассказывает портал
Варить брокколи в кипящей воде необходимо около 4-5 мин. – это зависит от жесткости и размера соцветий.
За это время сделайте заправку.
Как готовить заправку: разогрейте в сковороде 5 ст. л. оливкового масла, обжарьте 2–3 измельченных зубчика чеснока не дольше минуты. Затем дайте маслу остыть, добавьте сок половины лимона, щепотку паприки и столько же соли. Готовую горячую капусту, посыпьте тертым пармезаном и полейте заправкой.
Фото с сайта
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Думаете нет ничего скучнее вареной брокколи? Добавьте простую заправку – и узнаете новые грани вкуса!
Полезные свойства брокколи можно перечислять бесконечно. Но даже самые серьезные приверженцы здорового питания не смогут есть ее в чистом виде каждый день. Но, как...
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