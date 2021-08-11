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Думаете нет ничего скучнее вареной брокколи? Добавьте простую заправку – и узнаете новые грани вкуса!

11.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Думаете нет ничего скучнее вареной брокколи? Добавьте простую заправку – и узнаете новые грани вкуса!

Полезные свойства брокколи можно перечислять бесконечно. Но даже самые серьезные приверженцы здорового питания не смогут есть ее в чистом виде каждый день. Но, как рассказывает портал «Едим дома», блюдо с брокколи станет намного аппетитнее, если просто добавить правильную заправку. 

Варить брокколи в кипящей воде необходимо около 4-5 мин. – это зависит от жесткости и размера соцветий. 

За это время сделайте заправку. 

Как готовить заправку: разогрейте в сковороде 5 ст. л. оливкового масла, обжарьте 2–3 измельченных зубчика чеснока не дольше минуты. Затем дайте маслу остыть, добавьте сок половины лимона, щепотку паприки и столько же соли. Готовую горячую капусту, посыпьте тертым пармезаном и полейте заправкой.

Фото с сайта edimdoma.ru

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Полезные свойства брокколи можно перечислять бесконечно. Но даже самые серьезные приверженцы здорового питания не смогут есть ее в чистом виде каждый день. Но, как...
 
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