Думаете нет ничего скучнее вареной брокколи? Добавьте простую заправку – и узнаете новые грани вкуса!

Источник материала: ОНТ

Полезные свойства брокколи можно перечислять бесконечно. Но даже самые серьезные приверженцы здорового питания не смогут есть ее в чистом виде каждый день. Но, как рассказывает портал «Едим дома» , блюдо с брокколи станет намного аппетитнее, если просто добавить правильную заправку.

Варить брокколи в кипящей воде необходимо около 4-5 мин. – это зависит от жесткости и размера соцветий.

За это время сделайте заправку.

Как готовить заправку: разогрейте в сковороде 5 ст. л. оливкового масла, обжарьте 2–3 измельченных зубчика чеснока не дольше минуты. Затем дайте маслу остыть, добавьте сок половины лимона, щепотку паприки и столько же соли. Готовую горячую капусту, посыпьте тертым пармезаном и полейте заправкой.

Фото с сайта edimdoma.ru

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