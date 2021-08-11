9 августа 2020 года – знаковый рубеж для Беларуси: что было самым сложным для журналистов и милиции и какие задачи перед страной стоят сегодня?

Источник материала: ОНТ

9 августа 2020 – знаковый рубеж для страны. Выборы Президента, протесты, внешнее давление на Беларусь. Что это был за рубикон? Чему научил этот год? И как сделать, чтобы таких социальных взрывов мы больше не испытывали?

На эти вопросы в студии «ОбъективНо» попытались ответить участники «Большого разговора с Президентом» заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, политический обозреватель телеканала СТВ Григорий Азарёнок, официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, композитор и продюсер Евгений Олейник.

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