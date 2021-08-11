Стало известно место проведения решающей стадии Кубка Салея

Источник материала: ОНТ

11 августа определилось место проведения решающей стадии Кубка Салея.

Хоккеисты сыграют на Чижовка-Арене в Минске. Заявку на проведение финала четырех, согласно регламенту, могли подавать клубы, которые добились права участвовать в нем, выиграв свои подгруппы. В течение последних дней намерение принять на своих аренах полуфинальные и финальные матчи выразили «Гомель» и «Юность». В итоге было определено, что финал четырех Кубка Салея пройдет на домашней площадке минчан.

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