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Стало известно место проведения решающей стадии Кубка Салея

11.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно место проведения решающей стадии Кубка Салея

11 августа определилось место проведения решающей стадии Кубка Салея.

Хоккеисты сыграют на Чижовка-Арене в Минске. Заявку на проведение финала четырех, согласно регламенту, могли подавать клубы, которые добились права участвовать в нем, выиграв свои подгруппы. В течение последних дней намерение принять на своих аренах полуфинальные и финальные матчи выразили «Гомель» и «Юность». В итоге было определено, что финал четырех Кубка Салея пройдет на домашней площадке минчан.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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11 августа определилось место проведения решающей стадии Кубка Салея. Хоккеисты сыграют на Чижовка-Арене в Минске. Заявку на проведение финала четырех, согласно...
 
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