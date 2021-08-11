«Большой разговор с Президентом»: ответ Лукашенко журналистам CNN и BBC, вопросы про Крым, тема мигрантов на литовской границе – что получило наибольший отклик?

Источник материала: ОНТ

9 августа центральным событием в жизни Беларуси стал «Большой разговор с Президентом». Около 300 человек в зале и миллионы по всему миру в качестве зрителей. Темы самые разные. Касались отношения с соседями, санкций и, конечно, внутренней политики.

Дата встречи символичная – год назад Беларусь выбрала свой дальнейший путь. И именно последствия года после выборов определили тематику диалога. Так чему же нас научил этот год? Что из слов Президента получило наибольший отклик в обществе, в СМИ и за рубежом?



На эти вопросы в студии «ОбъективНо» попытались ответить участники встречи с Главой государства директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский и известный российский политолог Кирилл Коктыш.



Подробнее – в видеоинформации.





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