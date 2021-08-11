Пятикратная чемпионка Беларуси в прыжках в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.

Они добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны. Каждую неделю в совместном проекте трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – прыжок за золотом. Пятикратная чемпионка Беларуси в прыжках в длину – Анастасия Мирончик-Иванова. Ей есть что сказать. 11 августа сразу после вечернего выпуска новостей.

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