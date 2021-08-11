«Большой разговор с Президентом» активно обсуждают интернет-пользователи

Источник материала: ОНТ

Главный смысл Большого разговора с Президентом – услышать каждого. И этот посыл максимально был сохранен. В администрации Главы государства приняты сотни обращений граждан.

Люди следили за трансляцией целыми коллективами и семьями. Цитата одного из авторов писем – «с большим удовольствием и вдохновением». Реакция у белорусов на такую форму общения власти с народом более чем благосклонна. Кто-то высказывал благодарность Президенту и восхищение. «Вы молодец, я горжусь своим Президентом. За восемь часов пятнадцать минут вы всем нос утерли», говорится в одном из обращений. Были и те, у кого рождались стихи: «Наш Президент – наша отрада, Наша гордость и оплот! Во время санкционного града вы держите удар всех забот!». Кстати, обращения в администрацию пришли не только от граждан Беларуси, но и из соседних государств. Вот цитата зрителя из России: «Уважаемый Александр Григорьевич! До сегодняшнего дня я, и не только я, относился к вашей политике в отношении России, критично. Но сегодня смотрел ваш "Большой разговор" и понял, что я ошибался. К сожалению, в наших СМИ мнение о вашей политике неоднозначное и порой откровенно провокационное. Спасибо Вам, за вашу работу и вашу позицию! С большим уважением!» – сказано в письме.

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