Кот хотел атаковать ежика, но отказался от этой идеи. И вот почему! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике рыжий кот на своем опыте узнал, что трогать ежиков не защищенными лапами – плохая идея. Пушистый увидел, что в доме появился еж и решил атаковать его, но сразу же пожалел об этом.





Видео с котом, нападающим на ежа собрало более 2 млн просмотров и тысячи комментариев в соцсетях: «Главное, сделать вид, что так и было задумано», «Кот: «Не очень-то и хотелось тебя трогать». «Ушел красиво, типа не укололся», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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