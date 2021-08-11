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Кот хотел атаковать ежика, но отказался от этой идеи. И вот почему! (ВИДЕО)

11.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот хотел атаковать ежика, но отказался от этой идеи. И вот почему! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике рыжий кот на своем опыте узнал, что трогать ежиков не защищенными лапами – плохая идея. Пушистый увидел, что в доме появился еж и решил атаковать его, но сразу же пожалел об этом.


Видео с котом, нападающим на ежа собрало более 2 млн просмотров и тысячи комментариев в соцсетях: «Главное, сделать вид, что так и было задумано», «Кот: «Не очень-то и хотелось тебя трогать». «Ушел красиво, типа не укололся», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике рыжий кот на своем опыте узнал, что трогать ежиков не защищенными лапами – плохая идея. Пушистый увидел, что в доме...
 
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