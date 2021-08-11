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Тепло, но дождливо и с грозами. Прогноз погоды на 12 августа

11.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло, но дождливо и с грозами. Прогноз погоды на 12 августа

До конца рабочей части недели ожидается неустойчивая погода. Температурный режим по-прежнему будет немного теплее обычного, но без дождей не обойдется. 

В четверг, 12 августа, погодные условия будет формировать область высокого атмосферного давления, по периферии которого в северные регионы станет поступать влажная воздушная масса с северо-запада Европы. Ожидаются дожди и грозы.

В четверг облачно с прояснениями. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Влажность воздуха – до 70%. В ночные и утренние часы слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти.

Утром температура воздуха – от +15°C по Гродненской, Брестской и Минской областям до плюс 17-ти в остальных районах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3°C прохладнее. 

В середине дня столбики термометров будут на отметках +20°C – +23°C

К вечеру – от +17°C в северных районах, до +21°C в южных.

В пятницу погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Лишь ночью в северных районах сохранится влияние неустойчивых, влажных воздушных масс. Ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории страны без осадков. Переменная облачность. Влажность до 60%. Под утро слабый туман, видимость до километра. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +9°C – +15°C, днем +21°C – +27°C.

Фото: pixabay

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До конца рабочей части недели ожидается неустойчивая погода. Температурный режим по-прежнему будет немного теплее обычного, но без дождей не обойдется.  В четверг,...
 
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