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Введение ограничений для непривитых жителей одобрило правительство Литвы
Источник материала: ОНТ
На сегодняшнем заседании правительство Литвы приняло решение по ограничениям для не привившихся от COVID-19. Накануне оно привело
Для не вакцинированных жителей Литвы, согласно решению, будут открыты только небольшие магазины и аптеки, значительно сократится список доступных услуг.
Однако правительство отказалось от планов запретить тем, кто не имеет иммунитет или отрицательный тест на COVID-19, пользоваться необходимыми медуслугами и общественным транспортом. Из обновленного проекта постановления эти предложения были вычеркнуты.
С 13 сентября вступят в силу ограничения – вход в крупные торговые центры, предприятия общественного питания, салоны красоты, места развлечений людям без «паспорта возможностей» и отрицательного теста закроют.
На тех, кто привился или переболел, если это подтверждается тестами, а еще на тех, у кого отрицательный тест на COVID-19 выполнен за 48 ч, ограничения распространяться не будут. На детей до 16 лет ограничения не будут действовать.
С 13 сентября лица, которые не соответствуют вышеназванным критериям, смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы.
Маски станут рекомендуемыми для имеющих иммунитет и останутся обязательными для непривитых.
Фото: delfi.lt
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На сегодняшнем заседании правительство Литвы приняло решение по ограничениям для не привившихся от COVID-19. Накануне оно привело к массовым протестам и беспорядкам...
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