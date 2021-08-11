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Нежный пирог с голубикой и рикоттой идеально подойдет к утреннему кофе! Смотрите, как просто!
Источник материала: ОНТ
Домашний пирог с голубикой и рикоттой. Простым рецептом нежнейшего десерта делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Для начинки вам понадобится:
Как готовить?
Шаг 1. Маргарин растопить, добавить в него сметану, сахар, муку и овсяные хлопья. Тесто хорошенько выместить и поставить в холодильник на 30 минут.
Шаг 2. В глубокой ёмкости взбить яйцо с сахаром до образования пены. Добавить сметану и рикотту. Хорошенько перемешать.
Шаг 3. Охлажденное тесто раскатать на листе пергамента в соответствии с диаметром формы для выпечки.
Вырезать круг и выложить тесто в форму, сформировав бортики.
Шаг 4. Выложить на тесто голубику, залить творожным кремом.
Шаг 5. Выпекать при температуре 180° в течение 30-35 минут. Остудить до комнатной температуры, а затем убрать в холодильник минимум на 2 часа.
Приятного аппетита!
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Домашний пирог с голубикой и рикоттой. Простым рецептом нежнейшего десерта делится телеведущая Екатерина Тишкевич.Для теста вам понадобится: маргарин – 1/2 пачки;...
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