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Нежный пирог с голубикой и рикоттой идеально подойдет к утреннему кофе! Смотрите, как просто!

11.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нежный пирог с голубикой и рикоттой идеально подойдет к утреннему кофе! Смотрите, как просто!

Домашний пирог с голубикой и рикоттой. Простым рецептом нежнейшего десерта делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Для теста вам понадобится:

  • маргарин – 1/2 пачки;
  • сметана – 2-3 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • овсяные хлопья – 1/2 ст.;
  • мука – 1,5 ст.

Для начинки вам понадобится:

  • голубика – 200-250 г.;
  • рикотта – 1 банка;
  • яйца – 1 шт.;
  • сахар – 3 ст. л.

Как готовить?

Шаг 1. Маргарин растопить, добавить в него сметану, сахар, муку и овсяные хлопья. Тесто хорошенько выместить и поставить в холодильник на 30 минут.


Шаг 2. В глубокой ёмкости взбить яйцо с сахаром до образования пены. Добавить сметану и рикотту. Хорошенько перемешать.


Шаг 3. Охлажденное тесто раскатать на листе пергамента в соответствии с диаметром формы для выпечки.


Вырезать круг и выложить тесто в форму, сформировав бортики.

Шаг 4. Выложить на тесто голубику, залить творожным кремом.


Шаг 5. Выпекать при температуре 180° в течение 30-35 минут. Остудить до комнатной температуры, а затем убрать в холодильник минимум на 2 часа.

Приятного аппетита!


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Домашний пирог с голубикой и рикоттой. Простым рецептом нежнейшего десерта делится телеведущая Екатерина Тишкевич.Для теста вам понадобится: маргарин – 1/2 пачки;...
 
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