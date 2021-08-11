Нежный пирог с голубикой и рикоттой идеально подойдет к утреннему кофе! Смотрите, как просто!

Источник материала: ОНТ

Домашний пирог с голубикой и рикоттой. Простым рецептом нежнейшего десерта делится телеведущая Екатерина Тишкевич.



Для теста вам понадобится:

маргарин – 1/2 пачки;

сметана – 2-3 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

овсяные хлопья – 1/2 ст.;

мука – 1,5 ст.

Для начинки вам понадобится:

голубика – 200-250 г.;

рикотта – 1 банка;

яйца – 1 шт.;

сахар – 3 ст. л.

Как готовить?

Шаг 1. Маргарин растопить, добавить в него сметану, сахар, муку и овсяные хлопья. Тесто хорошенько выместить и поставить в холодильник на 30 минут.





Шаг 2. В глубокой ёмкости взбить яйцо с сахаром до образования пены. Добавить сметану и рикотту. Хорошенько перемешать.





Шаг 3. Охлажденное тесто раскатать на листе пергамента в соответствии с диаметром формы для выпечки.





Вырезать круг и выложить тесто в форму, сформировав бортики.

Шаг 4. Выложить на тесто голубику, залить творожным кремом.





Шаг 5. Выпекать при температуре 180° в течение 30-35 минут. Остудить до комнатной температуры, а затем убрать в холодильник минимум на 2 часа.

Приятного аппетита!





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