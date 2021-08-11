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Алексей Дзермант: их задача – остановить наше развитие, чтобы мы не могли реализовать свой потенциал и оставаться в лидерах мира
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередная, хоть и косвенная попытка через нас надавить на Россию. Одна из важных тем последних дней – новый пакет санкций, принятых в отношении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
И в этом смысле нужно кооперироваться, проводить совместную политику импортозамещения, проводить координированные ответные действия на их санкции, вытеснять продукцию, особенно тех корпораций, которые напрямую замешаны в лоббизме против нас, и так далее. То есть эти санкции, во-первых, применяются совершенно осознанно против нас, и мы должны отвечать точно такой же антисанкционной своей собственной стратегией на агрессивные действия Запада в экономической сфере, потому что их задача – остановить наше развитие, чтобы мы не могли реализовать свой потенциал и оставаться в лидерах мира, который будет определять будущее человечества.
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Алексей Дзермант: их задача – остановить наше развитие, чтобы мы не могли реализовать свой потенциал и оставаться в лидерах мира
Новости Беларуси. Очередная, хоть и косвенная попытка через нас надавить на Россию. Одна из важных тем последних дней – новый пакет санкций, принятых в отношении...
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