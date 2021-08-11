Власти вынудили DVV International прекращает свою деятельность в Беларуси

Представительство немецкой ассоциации народных университетов DVV International в Беларуси прекращает свою деятельность, сообщает сайт организации.



Источник: dvv-international.org.ua/belarus

От белорусской стороны был получен отказ в продлении разрешения на деятельность, в связи с чем представительство DVV International вынуждено начать процесс закрытия, передает БелаПАН .

«11 августа представительство DVV International в Республике Беларусь отмечает свой день рождения. В этом году нам могло бы исполниться 12 лет, — говорится в сообщении. — На протяжении 12 лет наши усилия были направлены на развитие сферы дополнительного образования взрослых в Беларуси. Мы отстаивали право на образование для разных целевых групп, говорили о том, что образование взрослых — это общественная польза, продвигали идеи обучающихся сообществ и городов, поддерживали центры образования взрослых, помогали воплощать в жизнь мини-проекты в городах и деревнях, сотрудничали с организациями из государственного и общественного сектора».

Вместе с партнерами представительство DVV International реализовало 15 крупных проектов и оказало поддержку многим маленьким проектным инициативам. «Мы провели и поддержали около тысячи мероприятий, участниками которых стали более 30 тысяч человек. Мы привлекли в страну около четырех миллионов евро», — подчеркивается в сообщении.

«Мы надеемся, что это не прощание, а недолгая разлука и что мы станем еще сильнее и лучше за время вынужденного расставания. И, конечно, с нами навсегда останется образование для всех, во всем мире, на протяжении всей жизни», — говорится в сообщении.