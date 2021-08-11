120 литров топлива изъято у жителя Костюковичского района

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Как стало известно, работает мужчина на одном из местных сельхозпредприятий. В ходе уборочной кампании был задействован в качестве тракториста-машиниста, а дизтопливо сливал со своего трактора. Прихватил также на предприятии фигурант и катушки с нитками для связывания рулонов. Использовать всё это планировал в подсобном хозяйстве. Имущество вернули организации, а мужчина может стать фигурантом административного процесса.



