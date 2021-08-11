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В Солигорске возбуждены уголовные дела по наркостатьям в отношении 9 местных жителей

11.08.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Любители марихуаны снова в новостных сводках - сразу несколько историй из разных областей, но все с одним финалом, а именно уголовной статьей. Так в Гродно задержали молодых парней, которые один за одним привели оперативников к региональному куратору интернет-маркета. В Буда-Кошелевском районе приятели сами выращивали коноплю и у сыщиков есть все основания полагать, что на продажу. 


Тем временем за минувшую неделю только в Солигорске возбуждены уголовные дела по наркостатьям в отношении 9 местных жителей.  Продолжит тему Александр Камович. 


На этих кадрах сотрудники наркоконтроля преследуют очередного любителя побаловаться травкой. У оперативников была информация, что 22-летний парень хочет прикупить марихуаны. Во время задержания у него нашли немного каннабиса. Тем временем он рассказал, что купил зелье у  знакомого, которого, к слову, тоже взяли в скором времени с почти 3 граммами марихуаны. Ну а дальше по цепочке вышли и на так называемого регионального куратора -  жителя Гродно, а парню-то всего 20 лет. Он был задержан дома во время очередной сделки.


Вот жители деревни Наспа решили работать на себя и стали выращивать коноплю самостоятельно на участке возле дома. Пару приятелей так же задержал наркоконтроль.  У них дома правоохранители нашли 11 свертков с измельченным растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое - марихуана. Следователями в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту незаконного с целью сбыта изготовления, хранения наркотических средств и психотропных веществ. 


"В большинстве случаев молодые люди идут на такой бизнес ради легких денег. Впрочем, вопреки обещаниям удовольствий, быстрого и безопасного дохода такие работники криминального мира получают значительные сроки, покалеченные судьбы, нередко необратимо теряют здоровье и даже жизнь", - констатируют правоохранители.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Любители марихуаны снова в новостных сводках - сразу несколько историй из разных областей, но все с одним финалом, а именно уголовной статьей. Так в Гродно...
 
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