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Польша усилит охрану границы с Беларусью

11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Польша усиливает охрану границы с Беларусью из-за увеличения числа нелегальных мигрантов.

Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер, сообщает РИА Новости.

В последнее время польские пограничники отмечают, что поток нелегальных мигрантов из Беларусью увеличился в несколько раз. По их данным, в этом году на белорусском участке границы уже задержан 871 нелегальный мигрант. За весь прошлый год их было 122.

— Если речь идет о границе с Беларусью, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось, — сказал Мюллер. — В связи с этим фактически было принято решение, чтобы усилить границу с Беларусью.

При этом Мюллер заявил, что не в курсе, будет ли Польша строить забор вдоль границы с Беларусью по примеру Литвы.

— Мне неизвестно, чтобы такое решение было принято, — сказал он.

 
 
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Из-за увеличения числа нелегальных мигрантов.
 
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