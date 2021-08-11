Правозащитники назвали имена троих новых политзаключенных в Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитное сообщество Беларуси требуют пересмотра приговоров и освобождения узников совести.

Правозащитники назвали имена новых политзаключенных:

Алексей Коршун осужден по 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности) за публикацию комментария, и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии.

Комментарии такого рода, как размещенные обвиняемым, не является прямым призывом к совершению насильственных действий, а являются элементом дискуссии, говорится в заявлении правозащитников.

Евгений Семенов был осужден судом Советского района Минска 7 июля по статьям 369, 364, 415, ч.1 и 2 ст. 205 Уголовного кодекса к пяти годам лишения свободы в колонии.

По ст.369 и 364 — за два комментария в телеграм-чате в отношении сотрудников ГУБОПиКа Ивана Тарасика и Александра Алёксы, информацию о которых он взял в одном из телеграм-каналов, признанных экстремистским, под публикацией о причастности их к пыткам Николая Дедка, и распространил ее в другом телеграм-чате со своими комментариями.

Кроме того, он осужден за кражу (ч.1 и ч. 2 ст. 205 УК) и за уклонение от отбытия ограничения свободы.

Все составы вмененных Семенову преступлений относятся к категории менее тяжких, за совершение которых предусмотрены также меры наказания, не связанные с лишением свободы, считают правозащитники.

Вместе с тем судом без надлежащего обоснования избрал обвиняемому наиболее тяжкий вид наказания, при этом определил чрезмерно строгий его размер. Таким образом, он осужден избирательно по сравнению с другими осужденными без наличия политического мотива.

Егор Михайлов осужден судом Фрунзенского района Минска 26 июля по ч. 1 ст. 289 УК (акт терроризма) к десяти годам лишения свободы. Его обвинили в поджоге танка на железнодорожной платформе на ж/д станции на окраине Минска. Государственные СМИ назвали видео поджога фейком, а Минобороны продемонстрировала этот танк без повреждений.

Представители белорусского правозащитного сообщества заявили, что преследование Алексея Коршуна, Евгения Семенова и Егора Михайлова является политически мотивированным, а они сами являются политическими заключенными.

В связи с этим представители белорусских правозащитных организаций, требуют от властей Беларуси:

пересмотреть принятые в их отношении меры и судебные решения при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и устранении факторов, повлиявших на приговор;

немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.