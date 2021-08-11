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Минюст лишил лицензий еще троих адвокатов
Источник материала: Партизан
Минюст Беларуси лишил лицензий ещё нескольких адвокатов. Это Ольга Карпушонок, Евгений Маслов и Юлия Князь. У них чиновники выявили "недостаточную квалификацию".
Маслов защищал политзаключённого Николая Дедка. Одним из подзащитных Корпушонок был ещё один политзаключённый — Андрей Александров.
Кроме того,
Как сообщало Еврорадио, 21 июля было прекращено действие лицензий четырёх адвокатов, включая Антона Гашинского, который защищал многих политзаключённых.
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Минюст Беларуси лишил лицензий ещё нескольких адвокатов. Это Ольга Карпушонок, Евгений Маслов и Юлия Князь. У них чиновники выявили "недостаточную квалификацию".
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