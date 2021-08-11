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«Как страну Украину, считаю, похоронили». Почему этот мужчина оставил молочную ферму на 200 голов и уехал в Беларусь?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К концу 2021 года в Беларуси выработают систему предоставления гражданства переселенцам из Украины. Такое поручение главы государства прозвучало во время «Большого разговора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Упрощение процедуры получения гражданства – это просьба самих украинцев, для которых Беларусь стала безопасным домом. По разным оценкам, порядка 160 тысяч человек за эти годы приехали в нашу страну за миром и стабильностью.
Это наш питомец, который с нами приехал из Украины. Первое, что мы сделали, – это не бросили и не предали его, не оставили.
Два часа на сборы семьи и кот Боська – в таких обстоятельствах Эдуард Переходько вступал в новую жизнь в Беларуси. Примириться с событиями Украины 2014-го ни тогда, ни сейчас он не может. Предприниматель и депутат – происходящее переживал не как очевидец, а как участник.
Эдуард Переходько, начальник бригады молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия «Беловежский»:
А ведь в Украине у Эдуарда осталось свое дело – молочная ферма на 200 голов. В планах был молочный цех. Вести бизнес по-новому не смог. Семья решила переезжать ближе к родственникам.
Эдуард Переходько:
Сперва Эдуард в Беларуси устроился на молочно-товарный комплекс в числе персонала, а затем возглавил его. Семья от хозяйства получила коттедж. Зооинженер с 20-летним опытом пришелся кстати.
– 1,028 даже?
В подчинении у Эдуарда 42 человека. Свои знания и опыт он готов вкладывать в благосостояние Беларуси. С его приходом показатели на комплексе пошли вверх.
Эдуард Переходько:
– И вы готовы развивать?
Семья Переходько хочет, но не может получить белорусское гражданство. И это при условии, что супруг – этнический белорус. Сегодня у них есть вид на жительство, а чтобы завершить оформление на гражданство, нужно въехать на территорию Украины и выписаться, а этого сделать семья не может.
Алла Переходько, жительница агрогородка Беловежский:
Эдуард Переходько:
Во время «Большого разговора» от имени именно таких украинцев, как Эдуард и Алла, был поднят вопрос на уровне главы государства. С момента конфликта в Украине в Беларусь переехали, по разным оценкам, порядка 160 тысяч человек. По-прежнему существует та часть украинцев, которая по различным юридическим коллизиям не может получить гражданство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если сегодня существует преграды, их нужно проработать. Ведь те, кто нашел новый безопасный дом в Беларуси, хотят одного – стать полноправными членами большой белорусской семьи.
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«Как страну Украину, считаю, похоронили». Почему этот мужчина оставил молочную ферму на 200 голов и уехал в Беларусь?
Новости Беларуси. К концу 2021 года в Беларуси выработают систему предоставления гражданства переселенцам из Украины. Такое поручение главы государства прозвучало...
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