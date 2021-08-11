Как заставить себя включить мозг

Источник материала: ProBusiness



Андрей Курпатов. Фото с сайта kurpatov.ru

Как включить собственны мозг и стимулировать сотрудников включать свой? Почему привычка отвечать на все уведомления и звонки сразу же, в любое время – опасна и вредна. Сколько времени нужно нашему мозгу, чтобы сфокусироваться на каком-то вопросе и начать вырабатывать решения. Как проводить совещания, чтобы они были продуктивными и почему на них лучше не пользоваться слайдами-презентациями. Автор научно-популярных бестселлеров о работе мозга, руководитель лаборатории СберБанка Андрей Курпатов выступит 1 октября на HI-TECH Forum в Минске. Генеральный партнер форума — Банк БелВЭБ . А пока мы собрали мысли Андрея Владимировича из его выступления на HI-TECH NATION в 2019 году. Читайте в материале.

Рост количества информации вокруг нас — это проблема. Мы ее потребляем, но не ищем. А природа придумала наш мозг по-другому: от того, как быстро вы можете идентифицировать опасность в окружающей среде, зависит ваше выживание. Ведь наш инстинкт самосохранения — это вовсе не только страх. Это желание получить еду и информацию, которое является биологически обусловленным фактором. Мы оказались в мире, где калории стали очень дешевыми: едва ли не основная психологическая проблема, с которой борется человечество — это ожирение. Но наш мозг потребляет те же «дешевые калории» — биты информации.



Андрей Курпатов на форуме HI-TECH NATION в 2019 году. Фото: probusiness.io

Простое физическое присутствие телефона рядом делает вас глупее. Хотя кажется, что вы можете расслабиться, потому что есть телефон, который хранит всю информацию, что вам необходима.



Ученые хотели провести такой эксперимент: посмотреть, как будут чувствовать себя люди, прожившие неделю с выключенными уведомлениями смартфона — и не нашли ни одного желающего. Когда условия изменили на сутки без уведомлений — с трудом нашли добровольцев. Позже стало понятно, что простое отключение уведомлений приводит к тому, что у людей начинает формироваться острое чувство тревоги. У всех участников эксперимента сильно повысился уровень стресса — что прямо свидетельствует о наличии патологической зависимости от гаджета. С другой стороны, поскольку участники эксперимента меньше отвлекались, у них очень выросла продуктивность. Некоторые после эксперимента решили отказаться от уведомлений навсегда.



Андрей Курпатов на форуме HI-TECH NATION в 2019 году. Фото: probusiness.io

Гиперинформационная среда, конкуренция за внимание потребителя информации приводит к эскалации примитивного контента : между хорошей, интересной, важной статьей и инстаграмом блогера-миллионника мы выберем что попроще.

: между хорошей, интересной, важной статьей и инстаграмом блогера-миллионника мы выберем что попроще. Мы уже вполне официально можем говорить о цифровой зависимости как диагнозе. Реакция мозга на гаджет у цифрозависимых нейрофизиологически и биохимически такая же, что и у людей, страдающих наркоманией — то есть, мы говорим о самом настоящем фундаментальном психическом расстройстве. Эта зависимость приводит к цифровому слабоумию у детей и цифровой псевдодебильности у взрослых. Причем это не просто слова. Исследования показывают, что у людей с цифровой зависимостью реально меняется мозг: количество нервных связей между клетками коры головного мозга снижается на 10−20% — происходит так называемое «усыхание мозга».



Андрей Курпатов на форуме HI-TECH NATION в 2019 году. Фото: probusiness.io

Технологии думают за нас. Мы ложно расширяем свою сферу знаний — и нам только кажется, что мы все знаем. В мышлении мы способны учитывать только ту информацию, что хранится на наших «серверах».

Вопрос теперь в том, у нас ли есть телефон — или у телефона есть мы?

Как вообще работает наш мозг ? Есть центральная исполнительная сеть — она отвечает за то, что происходит с вами, когда вы потребляете информацию, смотрите, слышите. Есть сеть выявления значимости — с ее помощью вы выявляете актуальные для себя раздражители в окружающей среде, она способствует выполнению многих социальных функций, включая общение, социальное поведение и самосознание. Есть дефолт-система мозга (сеть пассивного режима работы), которая отвечает за действие всей системы, за то самое «думание», структурирование информации.

? Есть — она отвечает за то, что происходит с вами, когда вы потребляете информацию, смотрите, слышите. Есть — с ее помощью вы выявляете актуальные для себя раздражители в окружающей среде, она способствует выполнению многих социальных функций, включая общение, социальное поведение и самосознание. Есть (сеть пассивного режима работы), которая отвечает за действие всей системы, за то самое «думание», структурирование информации. Но это сети — антагонисты: то есть если вы постоянно потребляете любую информацию, лучшая часть вашего мозга не работает ! В состоянии бодрствования нашему мозгу нужно время, чтобы думать. Чтобы мозг мог сосредоточиться на решении какого-то важного для вас вопроса, ему в среднем необходимо 23 минуты 15 секунд . Это время, за которое он выгружает те интеллектуальные объекты, которые находятся в его дефолт-системе, и они начинают работать… А если вы постоянно находитесь в ситуации потребления информации и многозадачности, та часть мозга, которая отвечает за лучшие ваши решения, не работает.

! В состоянии бодрствования нашему мозгу нужно время, чтобы думать. Чтобы мозг мог сосредоточиться на решении какого-то важного для вас вопроса, ему в среднем необходимо . Это время, за которое он выгружает те интеллектуальные объекты, которые находятся в его дефолт-системе, и они начинают работать… А если вы постоянно находитесь в ситуации потребления информации и многозадачности, та часть мозга, которая отвечает за лучшие ваши решения, не работает. Вам кажется, что думаете вы? Нет, наш мозг думает сам по себе, а потом просто сообщает что-то нам на уровне сознания — и мы находим объяснение собственному решению. Даже во сне наш мозг работает с той информацией, которую вы в него загрузили. Был такой эксперимент: участники запоминали 40 иллюстрированных карточек, после чего им дали 40 минут перерыва: одни дремали, другие занимались своими делами. В итоге группа, которая поспала, вспомнила 85% нужной информации, та, что бодрствовала — 55%. То есть — есть огромная разница в результате, когда вы потребили информацию и дали своему мозгу с ней поработать, а не переключались — и когда нет.



Дефолт-система работает только в те моменты, когда вы сознательно выключаетесь. 46% времени наш мозг в норме должен уходить «в забытье».



Андрей Курпатов на форуме HI-TECH NATION в 2019 году. Фото: probusiness.io

Как заставить себя и сотрудников «включить мозг»? Есть три интеллектуальные стратегии, обусловленные активностью базовых структур мозга:

1. выявление фактических отношений вещей и сути вопроса («что происходит на самом деле?»)

2. выявление закономерностей, создание структуры ситуации («как это можно концептуализировать?»)

3. определение ценности ситуации и формы ее выражения («зачем это нужно?»).

Когда вы собираетесь чему-то обучаться или что-то делать, вы должны всегда задавать себе эти три базовых вопроса. Вы обязательно должны понимать, что вы хотите знать и уметь. Иначе это будет спонтанное обучение — и, если вы не знаете, зачем вам эта информация, она с вами не подружится. После того, как вы поняли, зачем, наступает период концептуализации — время, когда последовательно надо собрать факты, относящиеся к данному аспекту реальности. Но проблема в том, что сейчас у всех очень быстро наступает ощущение, что они уже все собрали и поняли, и некоторые факты остаются «за бортом» — а игнорирование фактов является ключевой ошибкой при принятии решений. Ну и дальше нужно понять, зачем вы это делаете, кому это нужно — если никто не нуждается, например, в вашем продукте, то все это не будет работать.

Как должна формироваться та самая дефолт-система мозга, чтобы мы стали умными людьми? Давайте вернемся в историю. Мозг примата развивался с увеличением количества его социальных связей. В принципе, с мозгом современного человека все так же: мозг создан, чтобы обслуживать социальные связи — значит, чтобы он работал эффективно, эти связи должны быть, и чем больше — тем лучше. Я настаиваю — нам, а особенно нашим детям, крайне необходимо глубокое социальное взаимодействие, чтобы дефолт-система мозга формировалась правильно. Дети и взрослые должны общаться с реальными людьми, а не гаджетами.



Андрей Курпатов на форуме HI-TECH NATION в 2019 году. Фото: probusiness.io

Ранее люди держали в голове информацию о тысячах человек: им нужно было помнить, как кого зовут, кто кому кем приходится, когда у кого день рождения, кому позвонить, чтобы решить какой-то вопрос и т.д. Сейчас этот круг чрезвычайно сузился. Есть данные о том, что группа реальной помощи современного человека — те, на кого ты можешь серьезно рассчитывать, — не превышает 4−5 человек. Группа сочувствия — люди, которым есть до тебя хоть какое-то дело, — 12−15 человек. Все!

Поддерживать социальные связи — это очень затратно, на человеческие отношения нужно огромное количество времени. Со смартфоном проще.

Мы перестали в принципе нуждаться в других людях — как в источнике знаний, например. Теперь мы все в секунду можем загуглить. А раньше были вынуждены встраивать нового человека в мозг, учиться у него — и заставлять мозг работать. Обучение — это важная эволюционная задача, но нужно понимать, что учимся мы только у тех людей, которых субъективно воспринимаем в качестве авторитета: передача знаний осуществляется только сверху вниз по пирамиде социальной иерархии. А теперь авторитетов нет. Мы перешли от вертикальной структуры к горизонтальной. Мир утратил стержень.

— как в источнике знаний, например. Теперь мы все в секунду можем загуглить. А раньше были вынуждены встраивать нового человека в мозг, учиться у него — и заставлять мозг работать. Обучение — это важная эволюционная задача, но нужно понимать, что учимся мы только у тех людей, которых субъективно воспринимаем в качестве авторитета: передача знаний осуществляется только сверху вниз по пирамиде социальной иерархии. А теперь авторитетов нет. Мы перешли от вертикальной структуры к горизонтальной. Мир утратил стержень. Относительно будущего я настроен сугубо пессимистично. С надеждой смотрю на технологии, но с ужасом на то, что происходит с людьми. Особенно меня беспокоят дети: СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности, признан психическим расстройством. — Прим. ред.) стал уже эпидемией, 70% не перерастают это расстройство, потом оно диагностируется у взрослых. То есть мы формируем больное поколение, которое хочет получать удовольствие от жизни, не готово трудиться, не имеет образа будущего, сразу нуждается в поощрениях. Я в тревоге по поводу будущего — и ее рекламирую: если мы все затревожимся, это может к чему-то привести. Осознание негативных сценариев позволит нам избежать тучу, на нас идущую.



Андрей Курпатов на форуме HI-TECH NATION в 2019 году. Фото: probusiness.io

Что вы можете сделать, чтобы не тупеть? Советы Андрея Курпатова

Соблюдайте цифровую гигиену

1. Сокращайте время потребления информации. Детям до трех лет любое экранное время запрещено, до 10 лет — 15 минут в день, с 10 до 14 — до одного часа. Если гаджеты нужны для обучения, то постарайтесь уместить все взаимодействие с ними в 3 часа.

2. Отключите на своем смартфоне звук. Вы все равно его постоянно тискаете, так что не бойтесь — ничего важного вы не пропустите. Но зато уже не будете, подобно собаке И.П. Павлова, тренировать в себе условные рефлексы на звуковые раздражители.

3. Отключите всплывающие уведомления на смартфоне. Они специально сделаны, чтобы привлекать ваше внимание, но поберегите его для каких-то более важных вещей. Когда у вас будет время на работу со смартфоном, вы все посмотрите.

4. Затвердите себе — вы не обязаны всегда быть на связи. Вы имеете право отвечать на звонки и сообщения, когда вам это удобно. Если быть всегда на связи по каким-то причинам требует ваша работа, настройте свои телефоны, чтобы они оповещали вас только об этих рабочих звонках.

5. Утром не берите телефон в руки до момента выхода из дома. Это не просто, но это важно.

6. За час до сна не пользуйтесь телефоном.

7. Телефон храните в одном и том же месте.

8. Определите места, где вы не используете телефон: спальня, кухня, ванная комната.

9. Когда вы берете в руки телефон, задайте себе вопрос: зачем вы это делаете, какова задача, цель?

10. Больше общайтесь с другими людьми в офлайн, находитесь в коллективе с теми, кто решает одну задачу с вами. Лучше, когда это 3−4 человека.

11. Собирайте как можно больше фактов, а не мнений.

Тренируйте навыки мышления: создавайте условия для мозга, чтобы у него было время обрабатывать ту информацию, которую вы в него загрузили

Увеличивайте свою социальную активность : общайтесь с людьми в офлайне, тратьте на них время и эмоции

: общайтесь с людьми в офлайне, тратьте на них время и эмоции Сокращайте количество совещаний и людей на них : обсуждайте один вопрос кратко и не более чем на 4−5 человек, это тот максимум, который может качественно обработать ваш мозг. Если вы провели совещание на 10 и больше человек — считайте, ваше время вылетело в трубу

: обсуждайте один вопрос кратко и не более чем на 4−5 человек, это тот максимум, который может качественно обработать ваш мозг. Если вы провели совещание на 10 и больше человек — считайте, ваше время вылетело в трубу Никогда не делайте презентаций: говорите голосом, записывайте на бумаге. Цветные картинки презентации — вариации того же инстаграма с примитивным контентом.