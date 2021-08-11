Как заставить себя включить мозг

Как включить собственны мозг и стимулировать сотрудников включать свой? Почему привычка отвечать на все уведомления и звонки сразу же, в любое время – опасна и вредна. Сколько времени нужно нашему мозгу, чтобы сфокусироваться на каком-то вопросе и начать вырабатывать решения. Как проводить совещания, чтобы они были продуктивными и почему на них лучше не пользоваться слайдами-презентациями. Автор научно-популярных бестселлеров о работе мозга, руководитель лаборатории СберБанка Андрей Курпатов выступит 1 октября на HI-TECH Forum в Минске. Генеральный партнер форума — Банк БелВЭБ. А пока мы собрали мысли Андрея Владимировича из его выступления на HI-TECH NATION в 2019 году. Читайте в материале.
Рост количества информации вокруг нас — это проблема. Мы ее потребляем, но не ищем. А природа придумала наш мозг по-другому: от того, как быстро вы можете идентифицировать опасность в окружающей среде, зависит ваше выживание. Ведь наш инстинкт самосохранения — это вовсе не только страх. Это желание получить еду и информацию, которое является биологически обусловленным фактором. Мы оказались в мире, где калории стали очень дешевыми: едва ли не основная психологическая проблема, с которой борется человечество — это ожирение. Но наш мозг потребляет те же «дешевые калории» — биты информации.
Простое физическое присутствие телефона рядом делает вас глупее. Хотя кажется, что вы можете расслабиться, потому что есть телефон, который хранит всю информацию, что вам необходима.
Ученые хотели провести такой эксперимент: посмотреть, как будут чувствовать себя люди, прожившие неделю с выключенными уведомлениями смартфона — и не нашли ни одного желающего. Когда условия изменили на сутки без уведомлений — с трудом нашли добровольцев. Позже стало понятно, что простое отключение уведомлений приводит к тому, что у людей начинает формироваться острое чувство тревоги. У всех участников эксперимента сильно повысился уровень стресса — что прямо свидетельствует о наличии патологической зависимости от гаджета. С другой стороны, поскольку участники эксперимента меньше отвлекались, у них очень выросла продуктивность. Некоторые после эксперимента решили отказаться от уведомлений навсегда.
Гиперинформационная среда, конкуренция за внимание потребителя информации приводит к эскалации примитивного контента: между хорошей, интересной, важной статьей и инстаграмом блогера-миллионника мы выберем что попроще.
Мы уже вполне официально можем говорить о цифровой зависимости как диагнозе. Реакция мозга на гаджет у цифрозависимых нейрофизиологически и биохимически такая же, что и у людей, страдающих наркоманией — то есть, мы говорим о самом настоящем фундаментальном психическом расстройстве. Эта зависимость приводит к цифровому слабоумию у детей и цифровой псевдодебильности у взрослых. Причем это не просто слова. Исследования показывают, что у людей с цифровой зависимостью реально меняется мозг: количество нервных связей между клетками коры головного мозга снижается на 10−20% — происходит так называемое «усыхание мозга».
Технологии думают за нас. Мы ложно расширяем свою сферу знаний — и нам только кажется, что мы все знаем. В мышлении мы способны учитывать только ту информацию, что хранится на наших «серверах».
Вопрос теперь в том, у нас ли есть телефон — или у телефона есть мы?
Как вообще работает наш мозг? Есть центральная исполнительная сеть — она отвечает за то, что происходит с вами, когда вы потребляете информацию, смотрите, слышите. Есть сеть выявления значимости — с ее помощью вы выявляете актуальные для себя раздражители в окружающей среде, она способствует выполнению многих социальных функций, включая общение, социальное поведение и самосознание. Есть дефолт-система мозга (сеть пассивного режима работы), которая отвечает за действие всей системы, за то самое «думание», структурирование информации.
Но это сети — антагонисты: то есть если вы постоянно потребляете любую информацию, лучшая часть вашего мозга не работает! В состоянии бодрствования нашему мозгу нужно время, чтобы думать. Чтобы мозг мог сосредоточиться на решении какого-то важного для вас вопроса, ему в среднем необходимо 23 минуты 15 секунд. Это время, за которое он выгружает те интеллектуальные объекты, которые находятся в его дефолт-системе, и они начинают работать… А если вы постоянно находитесь в ситуации потребления информации и многозадачности, та часть мозга, которая отвечает за лучшие ваши решения, не работает.
Вам кажется, что думаете вы? Нет, наш мозг думает сам по себе, а потом просто сообщает что-то нам на уровне сознания — и мы находим объяснение собственному решению. Даже во сне наш мозг работает с той информацией, которую вы в него загрузили. Был такой эксперимент: участники запоминали 40 иллюстрированных карточек, после чего им дали 40 минут перерыва: одни дремали, другие занимались своими делами. В итоге группа, которая поспала, вспомнила 85% нужной информации, та, что бодрствовала — 55%. То есть — есть огромная разница в результате, когда вы потребили информацию и дали своему мозгу с ней поработать, а не переключались — и когда нет.
Дефолт-система работает только в те моменты, когда вы сознательно выключаетесь. 46% времени наш мозг в норме должен уходить «в забытье».
Как заставить себя и сотрудников «включить мозг»? Есть три интеллектуальные стратегии, обусловленные активностью базовых структур мозга:
1. выявление фактических отношений вещей и сути вопроса («что происходит на самом деле?»)
2. выявление закономерностей, создание структуры ситуации («как это можно концептуализировать?»)
3. определение ценности ситуации и формы ее выражения («зачем это нужно?»).
Когда вы собираетесь чему-то обучаться или что-то делать, вы должны всегда задавать себе эти три базовых вопроса. Вы обязательно должны понимать, что вы хотите знать и уметь. Иначе это будет спонтанное обучение — и, если вы не знаете, зачем вам эта информация, она с вами не подружится. После того, как вы поняли, зачем, наступает период концептуализации — время, когда последовательно надо собрать факты, относящиеся к данному аспекту реальности. Но проблема в том, что сейчас у всех очень быстро наступает ощущение, что они уже все собрали и поняли, и некоторые факты остаются «за бортом» — а игнорирование фактов является ключевой ошибкой при принятии решений. Ну и дальше нужно понять, зачем вы это делаете, кому это нужно — если никто не нуждается, например, в вашем продукте, то все это не будет работать.
Как должна формироваться та самая дефолт-система мозга, чтобы мы стали умными людьми? Давайте вернемся в историю. Мозг примата развивался с увеличением количества его социальных связей. В принципе, с мозгом современного человека все так же: мозг создан, чтобы обслуживать социальные связи — значит, чтобы он работал эффективно, эти связи должны быть, и чем больше — тем лучше. Я настаиваю — нам, а особенно нашим детям, крайне необходимо глубокое социальное взаимодействие, чтобы дефолт-система мозга формировалась правильно. Дети и взрослые должны общаться с реальными людьми, а не гаджетами.
Ранее люди держали в голове информацию о тысячах человек: им нужно было помнить, как кого зовут, кто кому кем приходится, когда у кого день рождения, кому позвонить, чтобы решить какой-то вопрос и т.д. Сейчас этот круг чрезвычайно сузился. Есть данные о том, что группа реальной помощи современного человека — те, на кого ты можешь серьезно рассчитывать, — не превышает 4−5 человек. Группа сочувствия — люди, которым есть до тебя хоть какое-то дело, — 12−15 человек. Все!
Поддерживать социальные связи — это очень затратно, на человеческие отношения нужно огромное количество времени. Со смартфоном проще.
Мы перестали в принципе нуждаться в других людях — как в источнике знаний, например. Теперь мы все в секунду можем загуглить. А раньше были вынуждены встраивать нового человека в мозг, учиться у него — и заставлять мозг работать. Обучение — это важная эволюционная задача, но нужно понимать, что учимся мы только у тех людей, которых субъективно воспринимаем в качестве авторитета: передача знаний осуществляется только сверху вниз по пирамиде социальной иерархии. А теперь авторитетов нет. Мы перешли от вертикальной структуры к горизонтальной. Мир утратил стержень.
Относительно будущего я настроен сугубо пессимистично. С надеждой смотрю на технологии, но с ужасом на то, что происходит с людьми. Особенно меня беспокоят дети: СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности, признан психическим расстройством. — Прим. ред.) стал уже эпидемией, 70% не перерастают это расстройство, потом оно диагностируется у взрослых. То есть мы формируем больное поколение, которое хочет получать удовольствие от жизни, не готово трудиться, не имеет образа будущего, сразу нуждается в поощрениях. Я в тревоге по поводу будущего — и ее рекламирую: если мы все затревожимся, это может к чему-то привести. Осознание негативных сценариев позволит нам избежать тучу, на нас идущую.
Что вы можете сделать, чтобы не тупеть? Советы Андрея Курпатова
Соблюдайте цифровую гигиену
1. Сокращайте время потребления информации. Детям до трех лет любое экранное время запрещено, до 10 лет — 15 минут в день, с 10 до 14 — до одного часа. Если гаджеты нужны для обучения, то постарайтесь уместить все взаимодействие с ними в 3 часа.
2. Отключите на своем смартфоне звук. Вы все равно его постоянно тискаете, так что не бойтесь — ничего важного вы не пропустите. Но зато уже не будете, подобно собаке И.П. Павлова, тренировать в себе условные рефлексы на звуковые раздражители.
3. Отключите всплывающие уведомления на смартфоне. Они специально сделаны, чтобы привлекать ваше внимание, но поберегите его для каких-то более важных вещей. Когда у вас будет время на работу со смартфоном, вы все посмотрите.
4. Затвердите себе — вы не обязаны всегда быть на связи. Вы имеете право отвечать на звонки и сообщения, когда вам это удобно. Если быть всегда на связи по каким-то причинам требует ваша работа, настройте свои телефоны, чтобы они оповещали вас только об этих рабочих звонках.
5. Утром не берите телефон в руки до момента выхода из дома. Это не просто, но это важно.
6. За час до сна не пользуйтесь телефоном.
7. Телефон храните в одном и том же месте.
8. Определите места, где вы не используете телефон: спальня, кухня, ванная комната.
9. Когда вы берете в руки телефон, задайте себе вопрос: зачем вы это делаете, какова задача, цель?
10. Больше общайтесь с другими людьми в офлайн, находитесь в коллективе с теми, кто решает одну задачу с вами. Лучше, когда это 3−4 человека.
11. Собирайте как можно больше фактов, а не мнений.
Тренируйте навыки мышления: создавайте условия для мозга, чтобы у него было время обрабатывать ту информацию, которую вы в него загрузили
Увеличивайте свою социальную активность: общайтесь с людьми в офлайне, тратьте на них время и эмоции
Сокращайте количество совещаний и людей на них: обсуждайте один вопрос кратко и не более чем на 4−5 человек, это тот максимум, который может качественно обработать ваш мозг. Если вы провели совещание на 10 и больше человек — считайте, ваше время вылетело в трубу
Никогда не делайте презентаций: говорите голосом, записывайте на бумаге. Цветные картинки презентации — вариации того же инстаграма с примитивным контентом.
Андрей Курпатов — руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. Известный психотерапевт и опытный, успешный бизнесмен и управленец. Автор многочисленных книг, среди которых «Красная таблетка» (книга-бестселлер) и одна из последних, рекомендуемая Грефом, — «Четвертая мировая война. Будущее уже рядом». Книги Андрея Курпатова изданы тиражом более 5 млн и переведены на 8 языков.
На форуме в Минске 1 октября Андрей Курпатов выступит с новой темой: «Психология бизнеса и современные технологии мышления».
Речь пойдет о психологии современного бизнесмена, сотрудника, клиента. И о том, как человеку бизнеса создавать в своем мышлении такие модели реальности, которые помогут эффективно достигать желаемых результатов.