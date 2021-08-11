Швейцария вводит новые экономические санкции против режима в Беларуси

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Салiдарнасць
Федеральный совет Швейцарии объявил о новых экономических санкциях против режима в Беларуси.
В черный список попадают:
товары, которые могут быть использованы для отслеживания или перехвата интернет- и телефонных разговоров,
ограничения на торговлю товарами и технологиями двойного назначения,
ограничения на торговлю различными продуктами из нефти и хлорида калия (поташа),
ограничения на торговлю товарами, используемыми для производства или обработки табачных изделий,
ограничения на выпуск и торговлю некоторыми финансовыми инструментами, а также на предоставление займов и услуг страхования или перестрахования правительству Беларуси и госорганизациям.
Также под санкции попала «Белаэронавигация».
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