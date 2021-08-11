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Еврокомиссия выделит Литве около 37 млн евро для решения проблемы с нелегальными мигрантами

11.08.2021 21:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Еврокомиссия сообщила о выделении Литве 36,7 млн евро экстренной помощи для решения проблемы с нелегальными мигрантами.

Еврокомиссия выделит Литве около 37 млн евро для решения проблемы с нелегальными мигрантами
Фото: delfi.lt

Средства пойдут на поддержку деятельности пунктов приема мигрантов и улучшение инфраструктуры их обнаружения на границе, передает БелаПАН.

Ранее Литва, а также Польша, Латвия и Эстония призвали руководство ЕС усилить поддержку литовских властей, в том числе финансовую, для скорейшего преодоления кризиса на границе с Беларусью.

 
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Еврокомиссия сообщила о выделении Литве 36,7 млн евро экстренной помощи для решения проблемы с нелегальными мигрантами.
 
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