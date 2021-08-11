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Швейцария также вводит новые санкции в отношении Беларуси

11.08.2021 21:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Швейцария 11 августа вводит новые санкции в отношении Беларуси, сообщает сайт правительства этой страны.

Швейцария также вводит новые санкции в отношении Беларуси
Источник: tc.by

«Новый пакет экономических санкций в отношении Беларуси следует за аналогичными решениями, принятыми Европейским союзом в июне, — говорится в сообщении. — В дополнение к существующему эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, Федеральный совет вводит санкции на товары, которые могут быть использованы для контроля за интернетом или телефонными коммуникациями. Новые санкции также касаются торговли товарами и технологиями двойного назначения, нефтепродуктами и хлористым калием, а также товаров, используемых для производства или переработки табачных изделий», передает БелаПАН.

Введенные Швейцарией санкции ограничивают выпуск и торговлю финансовыми инструментами, предоставление кредитов и услуг страхования и перестрахования белорусскому правительству и государственным органам и учреждениям.

Кроме того, Федеральный совет Швейцарии принял решение о введении санкций в отношении госпредприятия «Белаэронавигация».

«Швейцария глубоко обеспокоена продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси и отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом, — говорится в сообщении. — Швейцария продолжает призывать Беларусь придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, которые включают соблюдение права на свободу слова, ассоциации и собраний, освобождение всех произвольно задержанных лиц и расследование заявлений о пытках или жестоком обращении со стороны сил безопасности».

9 августа о новых санкциях в отношении белорусских властей объявили Великобритания, Канада и США.

 
 
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Швейцария 11 августа вводит новые санкции в отношении Беларуси, сообщает сайт правительства этой страны.
 
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