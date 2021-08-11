|
Швейцария поддержала секторальные экономические санкции против властей Беларуси
Источник материала: Партизан
Швейцария поддержала секторальные экономические санкции ЕС против Беларуси.
Фото: pixabay.com
Они были приняты в июне после посадки в Минске пассажирского самолёта Ryanair. Под них попали нефтепереработка, экспорт калийных удобрений, банковская сфера, табачный бизнес и технологии видеонаблюдения, "Белаэронавигация".
Решение о присоединении к этим санкциям принял Федеральный совет Швейцарии,
Швейцария "глубоко обеспокоена неуклонным ухудшением ситуации с правами человека" в нашей стране и "отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом". Власти Швейцарии призывают официальный Минск выполнять свои международные обязательства в области прав человека, освободить политзаключённых и произвольно задержанных лиц, расследовать случаи пыток или жестокого обращения с задержанными со стороны силовиков.
В начале июля Швейцария присоединилась к 4-му пакету санкций ЕС против властей Беларуси.
В Беларуси до сих пор за решёткой находится гражданка Швейцарии Наталья Херше. Она осуждена на два года колонии за то, что сорвала балаклаву с силовика во время Женского марша в Минске осенью 2020-го. Херше признана политзаключённой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцария поддержала секторальные экономические санкции ЕС против Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)