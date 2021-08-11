Спасение героя: врачи борются за жизнь мальчика, вынесшего брата из пожара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

12-летний Роман Когодовский из Беларуси борется за жизнь. В апреле мальчик вынес из горящего дома своего младшего брата и получил серьезные ожоги. Все это время он находился в реанимации. А сегодня врачи сообщили, что состояние маленького героя стабилизировалось, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

103 дня в реанимации и первые шаги к выздоровлению. Романа Когодовского перевели в детское ожоговое отделение. Мальчик перенос уже двадцать две операции – поэтапная кожная пластика.

Все это время Рома находился на ИВЛ. Был в сознании и реагировал на речь, но сам говорить не мог. Сейчас рядом с мальчиком его мама. Мария Эдуардовна говорит, недавно услышала от сына первые слова.

«Очень тяжело здесь находиться. Врачам огромное спасибо, большое человеческое, всем врачам, медсестрам, санитаркам, всем, кто участвует в лечении до сих пор», – рассказала мама Романа Когодовского Мария Стадольник.

В минскую клинику Рому доставили на вертолете МЧС с ожогами 50% тела. Медики оценивали состояние как крайне тяжелое.

«На данный момент, состояние остается еще тяжелым. Необходимо продолжить все проводимое лечение, необходима реабилитация. Давать какие-то прогнозы по срокам лечения вообще преждевременно», – отметил заведующий детский ожоговым отделением Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Зеленко.

Пожар произошел в апреле в Мядельском районе. В доме Рома был со своим двухлетним братом. Он вынес его из огня до приезда спасателей и потерял сознание.

«Сегодня вот поступило очень приятное для нас поручение. Наш Роман будет представлен к награде за спасение при пожаре своего братика», – рассказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Наградят и врачей, которые лечат Рому. А его выздоровления ждет вся страна. В социальных сетях запустили флешмоб. Белорусы записывают видео со словами поддержки его родителям и главным пожеланием – «Рома, живи».

Дома Романа Когодовского ждет папа и два младших брата. За жизнь мальчика борются лучшие врачи страны. В консилиумах участвовали и коллеги из России.