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Проект Конституции Беларуси доработают к 1 сентября
11.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Проект изменений в основной закон Беларуси представят Александру Лукашенко до 1 сентября. Сегодня документ рассматривала конституционная комиссия. Почему его решили отправить на доработку, узнала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Согласно проекту, Всебелорусское народное собрание станет новым институтом государственной власти, но его полномочия пока неясны. Под вопросом остается отмена смертной казни. Эту тему предлагают вынести на референдум. Другой вариант: применять высшую меру наказания только к террористам, виновным в гибели людей. Обсудили на заседании Конституционной комиссии и роль трудовых коллективов во время парламентской избирательной кампании.
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Отметим, что референдум по обновлению Конституции в Беларуси планируют провести в следующем году.
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Документ уже рассматривала соответствующая комиссия. Пока решено его отправить на доработку.
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