Проект Конституции Беларуси доработают к 1 сентября

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Проект изменений в основной закон Беларуси представят Александру Лукашенко до 1 сентября. Сегодня документ рассматривала конституционная комиссия. Почему его решили отправить на доработку, узнала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Согласно проекту, Всебелорусское народное собрание станет новым институтом государственной власти, но его полномочия пока неясны. Под вопросом остается отмена смертной казни. Эту тему предлагают вынести на референдум. Другой вариант: применять высшую меру наказания только к террористам, виновным в гибели людей. Обсудили на заседании Конституционной комиссии и роль трудовых коллективов во время парламентской избирательной кампании.

«Участие трудовых коллективов в выдвижении кандидатов в депутаты – эта норма сегодня у нас в Конституции имеется, но время меняется. Трудовые коллективы уже не те, что были в советские времена. Много коллективов частной формы собственности. Это одно. И второе. Общепринятый подход – выдвижение в депутаты – это участие в определенной политической борьбе. Поэтому вопрос стоит открытый», – заявил председатель Конституционного суда Республики Беларусь, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

Также из Конституции предлагают убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету . Сейчас она прописана в основном законе, но на момент его принятия Беларусь не была членом ОДКБ. Сейчас же страна входит в военно-политический блок.

Отметим, что референдум по обновлению Конституции в Беларуси планируют провести в следующем году.