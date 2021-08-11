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Глава правительства Беларуси вручил госнаграды
11.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Благодарность за профессионализм. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны, сообщает «МИР 24».
Церемония прошла во Дворце Республики в Минске. Значительная часть награжденных – строители. Отметили также экономистов, ученых, педагогов и врачей. Глава правительства поблагодарил их за вклад в развитие страны и за работу с полной самоотдачей.
«Люди, которые устремлены к достижению целей, о наградах никогда не думают. Они думают том, как сделать максимально хорошо, и получают от этого удовлетворение. Я вам скажу честно, я получаю удовлетворение каждый раз, когда выхожу из аудитории, потому что вижу по глазам тех, кто в аудитории, что они мне благодарны», – сказала доцент кафедры управления экономическими системами Института государственной службы Академии управления при президенте Беларуси Людмила Медведева.
Государственных наград удостоены более сорока человек в разных сферах деятельности.
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Роман Головченко поблагодарил строителей, экономистов, ученых, педагогов и врачей за вклад в развитие страны.
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