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Глава правительства Беларуси вручил госнаграды

11.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Благодарность за профессионализм. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны, сообщает «МИР 24».

Церемония прошла во Дворце Республики в Минске. Значительная часть награжденных – строители. Отметили также экономистов, ученых, педагогов и врачей. Глава правительства поблагодарил их за вклад в развитие страны и за работу с полной самоотдачей.

«Люди, которые устремлены к достижению целей, о наградах никогда не думают. Они думают том, как сделать максимально хорошо, и получают от этого удовлетворение. Я вам скажу честно, я получаю удовлетворение каждый раз, когда выхожу из аудитории, потому что вижу по глазам тех, кто в аудитории, что они мне благодарны», – сказала доцент кафедры управления экономическими системами Института государственной службы Академии управления при президенте Беларуси Людмила Медведева.

«Это заслуга не только моя, но и всего моего коллектива. Оценка очень высокого уровня и большого качества», – отметила генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.

Государственных наград удостоены более сорока человек в разных сферах деятельности.



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Теги: Минск
 
 
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Роман Головченко поблагодарил строителей, экономистов, ученых, педагогов и врачей за вклад в развитие страны.
 
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