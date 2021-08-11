ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сторож на предприятии в Речицком районе решил обчистить свою организацию

11.08.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сторож решил обчистить свою организацию. Он пробрался в ангары компании и вывез оттуда на тачке комплектующие к сельхозтехнике. Похищенное имущество он сдал по цене металлолома скупщику. Оперативно стражи порядка вычислили злоумышленника. Запчасти изъяли. Имущество на сумму в 630 рублей. 



Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сторож решил обчистить свою организацию. Он пробрался в ангары компании и вывез оттуда на тачке комплектующие к сельхозтехнике. Похищенное имущество он сдал по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно задержаны распространители наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by