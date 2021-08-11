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Сторож на предприятии в Речицком районе решил обчистить свою организацию
Источник материала: БT
Сторож решил обчистить свою организацию. Он пробрался в ангары компании и вывез оттуда на тачке комплектующие к сельхозтехнике. Похищенное имущество он сдал по цене металлолома скупщику. Оперативно стражи порядка вычислили злоумышленника. Запчасти изъяли. Имущество на сумму в 630 рублей.
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Сторож решил обчистить свою организацию. Он пробрался в ангары компании и вывез оттуда на тачке комплектующие к сельхозтехнике. Похищенное имущество он сдал по...
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