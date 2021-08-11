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«Если есть какие-то ошибки, будем исправлять». Олимпийские дни молодёжи по академической гребле проходят в Заславле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Заславле проходят Олимпийские дни молодежи по академической гребле, где участвуют сборные команды областей и Минска, которые определят не только чемпионов, но и тех, кто отправится на юниорские чемпионаты мира и Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего заявлено более 218 участников со всей страны. В четырехдневной программе ребята разыграют 14 комплектов наград. Во второй соревновательный день на километровой дистанции финала «А» у юношей на байдарке-одиночке чемпионом стал Андрей Володченко, у девушек в этом же классе на 500-метровке победила Мария Ахраменко из Мозыря.
Мария Ахраменко, чемпионка Беларуси:
В финале «А» на каноэ-одиночке на 1 000 метров с большим преимуществом у юношей викторию праздновал Иван Козлов, который после финиша перевернулся от счастья и количества эмоций. Поддержать маленьких чемпионов приехал и профессионал – олимпийский чемпион 2008 года Алексей Абалмасов.
Алексей Абалмасов, старший тренер юниорской команды по гребле на байдарке и каноэ:
12 августа определятся чемпионы у юношей в байдарке-двойке на 200 и 1 000 метров. Девушки поборются за титул на дистанции вдвое короче, а так же в одиночке на километр. У каноистов в расписании 500 метров для дуэтов, а одиночки сразятся на 200-метровке.
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«Если есть какие-то ошибки, будем исправлять». Олимпийские дни молодёжи по академической гребле проходят в Заславле
Новости Беларуси. В Заславле проходят Олимпийские дни молодежи по академической гребле, где участвуют сборные команды областей и Минска, которые определят не...
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