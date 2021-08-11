ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы и иностранцы о выступлении Лукашенко: «Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ»

11.08.2021 23:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» вызвал широкое обсуждение не только в экспертных кругах. Сказанное главой государства нашло отклик и среди простых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы и иностранцы о выступлении Лукашенко: «Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ»

Сотни писем поступают в адрес Администрации Президента, в которых люди делятся своим мнением относительно услышанного. Приходят и слова благодарности за достойно пройденный период информационных атак и беспрецедентного давления.

Белорусы и иностранцы о выступлении Лукашенко: «Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ»

Алексей Страпко, Солигорск:
Разговор был ярким и непростым, а иногда откровенно острым. Было видно, как вы болеете за страну и за все, что происходит в эти непростые времена. Хочу выразить вам свое уважение и восхищение силой духа, мужества и стойкости. Вы настоящий лидер нации и патриот Родины!

Белорусы и иностранцы о выступлении Лукашенко: «Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ»

Галина Толстая, Узда:
Осталась под огромнейшим впечатлением от честности, открытости и искренности вашего разговора. Спасибо огромное за то, что, несмотря на такие сложности, вы остаетесь верным и преданным своему белорусскому народу.

Белорусы и иностранцы о выступлении Лукашенко: «Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ»

Ирина Крестева, Минск:
Я и вся наша семья благодарим вас за сильную политику и то, что позволили спокойно жить и развиваться нашей экономике, не вводя навязанных ограничений, как во многих странах мира, в связи с ковидом. Позвольте также от всей души высказать чувство признания и уважения за этот непростой год управления страной, который вы и все причастные люди выстояли с большим достоинством!

Надо отметить, что десятки писем поступают также из-за рубежа. Люди адресуют слова поддержки Президенту и нашему народу.

Белорусы и иностранцы о выступлении Лукашенко: «Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ»

Мирзазада Сейран Тарлан оглы, азербайджанец из Черногории:
Восхищаюсь вами. Несмотря не клеветнические кампании против вас, есть миллионы людей, которые восхищаются вашими решительными, смелыми, бесстрашными политическими и стратегическими шагами и политикой. Не только в Беларуси, но и во многих других странах. Желаю, чтобы каждый представитель белорусского народа понимал вашу историческую миссию и был с вами до конца.

Белорусы и иностранцы о выступлении Лукашенко: «Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ»

Сергей Одарич, Киев:
С вниманием и интересом посмотрел «Большой разговор» с вами. Ценю вас, потому что вы не просто политик, вы государственник, державець, уладар. Таких мало. С глубоким уважением.

Белорусы и иностранцы о выступлении Лукашенко: «Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ»

Александр Александрович, Ростовская область:
Изящно, четко и по существу. Преклоняюсь перед вашим мужеством, вашим патриотизмом, вашей прямолинейностью. Вы в глаза и прямо говорите то, что думаете. Настоящий мужик, настоящий человек! Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ. Глупцы те, кто этого не понимает.

Белорусы и иностранцы о выступлении Лукашенко: «Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ»

Виолетта Комарова, Германия:
Я гражданка Беларуси, живу в Германии, мой муж из Голландии, но мы патриоты Беларуси и гордимся вами, что не позволили прогнившей Европе украсть Беларусь. Мы видим, какая вакханалия творится в СМИ и очень переживаем за вас и за Беларусь. Я ваша верная подданная и не желаю, чтобы с Беларусью случилось то, что с Украиной. Мой муж говорит, что если Европа или Америка сунутся в Беларусь, то мы поедем к вам и станем сражаться с врагами плечом к плечу с истинными патриотами моей Родины.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» вызвал широкое обсуждение не только в экспертных кругах. Сказанное главой государства нашло отклик и среди...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти вынудили DVV International прекращает свою деятельность в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by