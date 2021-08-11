Белорусы и иностранцы о выступлении Лукашенко: «Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» вызвал широкое обсуждение не только в экспертных кругах. Сказанное главой государства нашло отклик и среди простых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Сотни писем поступают в адрес Администрации Президента, в которых люди делятся своим мнением относительно услышанного. Приходят и слова благодарности за достойно пройденный период информационных атак и беспрецедентного давления.





Алексей Страпко, Солигорск:

Разговор был ярким и непростым, а иногда откровенно острым. Было видно, как вы болеете за страну и за все, что происходит в эти непростые времена. Хочу выразить вам свое уважение и восхищение силой духа, мужества и стойкости. Вы настоящий лидер нации и патриот Родины!





Галина Толстая, Узда:

Осталась под огромнейшим впечатлением от честности, открытости и искренности вашего разговора. Спасибо огромное за то, что, несмотря на такие сложности, вы остаетесь верным и преданным своему белорусскому народу.





Ирина Крестева, Минск:

Я и вся наша семья благодарим вас за сильную политику и то, что позволили спокойно жить и развиваться нашей экономике, не вводя навязанных ограничений, как во многих странах мира, в связи с ковидом. Позвольте также от всей души высказать чувство признания и уважения за этот непростой год управления страной, который вы и все причастные люди выстояли с большим достоинством!

Надо отметить, что десятки писем поступают также из-за рубежа. Люди адресуют слова поддержки Президенту и нашему народу.





Мирзазада Сейран Тарлан оглы, азербайджанец из Черногории:

Восхищаюсь вами. Несмотря не клеветнические кампании против вас, есть миллионы людей, которые восхищаются вашими решительными, смелыми, бесстрашными политическими и стратегическими шагами и политикой. Не только в Беларуси, но и во многих других странах. Желаю, чтобы каждый представитель белорусского народа понимал вашу историческую миссию и был с вами до конца.





Сергей Одарич, Киев:

С вниманием и интересом посмотрел «Большой разговор» с вами. Ценю вас, потому что вы не просто политик, вы государственник, державець, уладар. Таких мало. С глубоким уважением.





Александр Александрович, Ростовская область:

Изящно, четко и по существу. Преклоняюсь перед вашим мужеством, вашим патриотизмом, вашей прямолинейностью. Вы в глаза и прямо говорите то, что думаете. Настоящий мужик, настоящий человек! Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ. Глупцы те, кто этого не понимает.





Виолетта Комарова, Германия:

Я гражданка Беларуси, живу в Германии, мой муж из Голландии, но мы патриоты Беларуси и гордимся вами, что не позволили прогнившей Европе украсть Беларусь. Мы видим, какая вакханалия творится в СМИ и очень переживаем за вас и за Беларусь. Я ваша верная подданная и не желаю, чтобы с Беларусью случилось то, что с Украиной. Мой муж говорит, что если Европа или Америка сунутся в Беларусь, то мы поедем к вам и станем сражаться с врагами плечом к плечу с истинными патриотами моей Родины.