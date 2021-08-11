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«Вопрос о смертной казни». Как могут измениться нормы относительно высшей меры наказания?

11.08.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 августа Конституционная комиссия уточнила ряд разработанных изменений на основе замечаний экспертов. Есть ряд предложений касательно статуса ВНС. Их комиссия вынесет на рассмотрение Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вопрос о смертной казни». Как могут измениться нормы относительно высшей меры наказания?

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:
Это конституционный статус Всебелорусского народного собрания, поскольку это новый институт в системе государственной власти и он должен обладать определенными конституционно-властными полномочиями, при этом не нарушать действующую систему государственной власти нашей страны и взаимодействие. Вторая позиция – это вопрос о смертной казни. Здесь имеются три варианта. Первый вариант – сейчас эту норму, статью 24, не изменять, не трогать. Поскольку это положение у нас рассматривалось на референдуме в 1996 году за сохранение смертной казни. Далее, уже если возникнут объективные условия, рассматривать на специальном референдуме. Поскольку сегодня у Президента также есть право введения моратория на исполнение или применение смертной казни. То есть возможно поэтапное решение, как в других государствах. Были предложения изменить эту норму, статью 24, и установить смертную казнь только за преступления террористической направленности, где гибель людей произошла. Третий вариант – вообще поставить вопрос об отмене смертной казни.

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В ближайшее время проект изменений в Конституцию доработают и внесут на рассмотрение Президенту до 1 сентября.

 
 
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Новости Беларуси. 10 августа Конституционная комиссия уточнила ряд разработанных изменений на основе замечаний экспертов. Есть ряд предложений касательно...
 
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