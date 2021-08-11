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Украинская журналистка: «Старый усатый дед грозится прийти, пусть попробует, мы ему ответим» – это очень неправильная позиция
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы вновь возвращаемся к «Большому разговору с Президентом», который состоялся 9 августа. Восьмичасовое общение главы государства по-прежнему обсуждают и комментируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже не один день этой теме посвящены многочисленные ток-шоу в Украине. Надо отметить, что риторика Александра Лукашенко по этому блоку вопросов была достаточно жесткой. И для определенного круга политологов такой посыл вполне очевиден.
Олеся Медведева, журналист (Украина):
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Украинская журналистка: «Старый усатый дед грозится прийти, пусть попробует, мы ему ответим» – это очень неправильная позиция
Новости Беларуси. Мы вновь возвращаемся к «Большому разговору с Президентом», который состоялся 9 августа. Восьмичасовое общение главы государства по-прежнему...
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