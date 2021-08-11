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В формате открытого диалога. Минск готовится принять ежегодный съезд БРСМ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Делегации из всех регионов Беларуси прибывают в Минск на масштабный молодежный форум. 12 августа он объединит более 500 человек. Неотъемлемая традиция ежегодного съезда – памятные мероприятия. 11 августа участники форума возложили цветы к подножию монумента Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Пикус, активист ОО «БРСМ»:
Встреча пройдет в формате открытого диалога. Ее делегатами станут учащиеся, студенты, служащие, а также молодые люди, которые проходят службу в силовых структурах.
Это будет уже 44-й съезд молодежи. В 2021 году форум пройдет под слоганом «Единство молодежи – сила Беларуси!»
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Новости Беларуси. Делегации из всех регионов Беларуси прибывают в Минск на масштабный молодежный форум. 12 августа он объединит более 500 человек. Неотъемлемая...
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