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«Была поставлена инфузия». Врач комментирует состояние беременной, которую бросили литовские пограничники
Источник материала: СТВ
Проблем у наших литовских соседей становится все больше. Страна в острой фазе миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И похоже, что справляться с этим Вильнюсу придется самостоятельно. Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе. Хотя на помощь сообщества, конечно, рассчитывали.
Ольга Шерснева, ведущая:
И совершенно вопиющий факт: на кадрах четко видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там. Органами нашей пограничной службы потерпевшей на месте оказана первая помощь.
Владимир Чекавый, главврач Поставской центральной районной больницы:
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«Была поставлена инфузия». Врач комментирует состояние беременной, которую бросили литовские пограничники
Проблем у наших литовских соседей становится все больше. Страна в острой фазе миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И похоже, что...
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