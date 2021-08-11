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«Была поставлена инфузия». Врач комментирует состояние беременной, которую бросили литовские пограничники

11.08.2021 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Проблем у наших литовских соседей становится все больше. Страна в острой фазе миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И похоже, что справляться с этим Вильнюсу придется самостоятельно. Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе. Хотя на помощь сообщества, конечно, рассчитывали.

Ольга Шерснева, ведущая:
Тем временем наши пограничники продолжают фиксировать случаи нечеловеческого обращения литовской стороны с иностранцами. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.

«Была поставлена инфузия». Врач комментирует состояние беременной, которую бросили литовские пограничники

И совершенно вопиющий факт: на кадрах четко видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там. Органами нашей пограничной службы потерпевшей на месте оказана первая помощь.

«Была поставлена инфузия». Врач комментирует состояние беременной, которую бросили литовские пограничники

Владимир Чекавый, главврач Поставской центральной районной больницы:
Оказана амбулаторная помощь мужу. Супруга нуждалась в более ургентной, экстренной помощи, интенсивной помощи. Поэтому была поставлена инфузия – капельница, и в таком состоянии после осмотра детей, оказания помощи на месте больная бригадой скорой помощи была доставлена в Поставскую ЦРБ. Но диспетчер нас предупредила, принято решение мною о госпитализации, поэтому в приемном отделении уже были врачи. Врач-педиатр, реаниматолог, который постоянно находится, врач – акушер-гинеколог был вызван по скорой помощи, а также другой медицинский персонал. Вместе с дежурным врачом была пациентка осмотрена, и принято решение, что больная требует госпитализации. Госпитализация в родильном отделении. Оно находится у нас на одном этаже с реанимацией, поэтому ночью после совместного осмотра и комплекса лечебных мероприятий было назначено постоянное наблюдение врача-реаниматолога и другого медицинского персонала.

 
 
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Проблем у наших литовских соседей становится все больше. Страна в острой фазе миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И похоже, что...
 
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