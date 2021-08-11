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Брифинг для иностранных СМИ по ситуации на белорусско-литовской границе. Что больше всего интересовало журналистов?

11.08.2021 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 августа Госпогранкомитет организовал брифинг для представителей иностранных СМИ – Sky News, CNN, The New York Times, РБК – относительно ситуации, которая складывается на границе Беларуси с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брифинг для иностранных СМИ по ситуации на белорусско-литовской границе. Что больше всего интересовало журналистов?

Журналистам предоставлены видеоматериалы, демонстрирующие факты неправомерных действий литовских пограничников в отношении иностранцев, в том числе те, которые ранее не были обнародованы Госпогранкомитетом. Кроме того, им предоставлена возможность лично пообщаться с гражданином Ирака, который был доставлен в Вороновскую районную больницу для оказания медицинской помощи после того, как литовская сторона доставила его на линию границы и с применением физического насилия принудила к нарушению границы Беларуси.

Брифинг для иностранных СМИ по ситуации на белорусско-литовской границе. Что больше всего интересовало журналистов?

После разговора с госпитализированным беженцем журналисты обратились с просьбой побывать непосредственно на границе. Госпогранкомитетом было принято положительное решение. Ближайшим оказался участок ответственности Лидского пограничного отряда. Уже на месте журналисты смогли увидеть первые метры белорусской границы, посмотреть на технические средства охраны, пообщаться с начальником заставы и задать интересующие вопросы.

Брифинг для иностранных СМИ по ситуации на белорусско-литовской границе. Что больше всего интересовало журналистов?

Представители Госпогранкомитета изложили все необходимые факты и постарались дать ответы на острые вопросы журналистов. Какой будет риторика и содержание материалов иностранных медиа, покажет время.

 
 
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Новости Беларуси. 11 августа Госпогранкомитет организовал брифинг для представителей иностранных СМИ – Sky News, CNN, The New York Times, РБК – относительно ситуации, которая...
 
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