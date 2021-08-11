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Почти в 30 школ завезли новые компьютерные классы. Как в Минской области готовятся к новому учебному году?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Учреждения образования Минской области готовят к новому учебному году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в центральном регионе их около 500, 70 уже получили паспорта.
Внимание уделили как внешнему виду, так и внутреннему обновлению. Заменили коммуникацию, окна, кровлю. Обновили кабинеты, спортивные залы, купили мебель. Позаботились и о материально-технической базе. Почти в 30 школ области завезли новые компьютерные классы. Еще 200 отдельных единиц техники закуплены в различные учреждения образования. Также привели в порядок пищеблоки. В них поступило более сотни единиц бытового оборудования. Основные работы в школах уже завершены, остались последние штрихи.
Татьяна Кудина, директор Негорельской средней школы № 1:
Паспорта готовности все учреждения должны получить до 20 августа. Напомним, 1 сентября откроются и две новые школы – в Столбцах и Колодищах.
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Почти в 30 школ завезли новые компьютерные классы. Как в Минской области готовятся к новому учебному году?
Новости Беларуси. Учреждения образования Минской области готовят к новому учебному году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в центральном регионе их...
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