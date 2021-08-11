|
Авария в центре Минска. На Немиге столкнулись три машины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария в центре Минска. Столкнулись несколько автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ДТП произошло около 11:00 на улице Немига. Водитель Ford двигался со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей. Из-за неправильного соблюдения безопасной дистанции, он столкнулся с автомобилем Volkswagen. Тот от удара наехал на другое авто – Opel. В результате аварии машины получили механические повреждения. Никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Авария в центре Минска. Столкнулись несколько автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло около 11:00 на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)