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Авария в центре Минска. На Немиге столкнулись три машины

12.08.2021 06:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария в центре Минска. Столкнулись несколько автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария в центре Минска. На Немиге столкнулись три машины

ДТП произошло около 11:00 на улице Немига. Водитель Ford двигался со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей. Из-за неправильного соблюдения безопасной дистанции, он столкнулся с автомобилем Volkswagen. Тот от удара наехал на другое авто – Opel. В результате аварии машины получили механические повреждения. Никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Авария в центре Минска. Столкнулись несколько автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло около 11:00 на...
 
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