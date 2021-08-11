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В Солигорске отремонтируют пять километров дорог. На каких улицах поменяют асфальт?

12.08.2021 06:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Солигорске идет масштабное обновление дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске отремонтируют пять километров дорог. На каких улицах поменяют асфальт?

Основные работы ведутся в центре города. Всего планируется отремонтировать пять километров дорожного покрытия. Уже обновили больше половины. Специалисты меняют асфальт на улице Ленина, участке от Октябрьской до улицы Набережной. Также обновляют дорожное полотно на улицах Заслонова, Ленинского Комсомола и на отдельных участках проспекта Мира.

В Солигорске отремонтируют пять километров дорог. На каких улицах поменяют асфальт?

Конюль Усеня, заместитель директора солигорского предприятия «ЖКХ «Комплекс»:
Уже выполнены работы на участке дороги от улицы Набережная по Ленина до пересечения с улицей Козлова. Также приступили к работам по улице Ленинского Комсомола, от улицы Октябрьская до пересечения с улицей Заслонова и на проспекте Мира. За каждой субподрядной организацией закреплены улицы, на которых они выполняют эти работы.

В Солигорске отремонтируют пять километров дорог. На каких улицах поменяют асфальт?

Ремонт проводят в местах, где наиболее интенсивное движение. Работы ведут поэтапно, чтобы минимизировать перекрытие дорожных артерий. На основных улицах полностью завершить обновление асфальта планируют до конца августа.

 
 
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Новости Беларуси. В Солигорске идет масштабное обновление дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основные работы ведутся в центре города. Всего...
 
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