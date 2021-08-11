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В Солигорске отремонтируют пять километров дорог. На каких улицах поменяют асфальт?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Солигорске идет масштабное обновление дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Основные работы ведутся в центре города. Всего планируется отремонтировать пять километров дорожного покрытия. Уже обновили больше половины. Специалисты меняют асфальт на улице Ленина, участке от Октябрьской до улицы Набережной. Также обновляют дорожное полотно на улицах Заслонова, Ленинского Комсомола и на отдельных участках проспекта Мира.
Конюль Усеня, заместитель директора солигорского предприятия «ЖКХ «Комплекс»:
Ремонт проводят в местах, где наиболее интенсивное движение. Работы ведут поэтапно, чтобы минимизировать перекрытие дорожных артерий. На основных улицах полностью завершить обновление асфальта планируют до конца августа.
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Новости Беларуси. В Солигорске идет масштабное обновление дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основные работы ведутся в центре города. Всего...
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