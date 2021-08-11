В список политзаключенных внесли еще три человека, исключили одного

Еще трех человек белорусские правозащитники признали политзаключенными.





В список внесены :

— Алексей Коршун (2,5 года лишения свободы за публикацию комментария; ст. 130 Уголовного кодекса — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);

— Евгений Семенок (5 лет лишения свободы за комментарии о сотрудниках ГУБОПиК МВД Иване Тарасике и Александре Алёксе по поводу ситуации вокруг анархиста Николая Дедка, кражу и уклонение от отбывания наказания; ст. 369 — оскорбление представителя власти, ст. 364 — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, ст. 415 — уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы, ст. 205 — кража);

— Егор Михайлов (10 лет лишения свободы по обвинению в поджоге танка на железнодорожной станции на окраине Минска; ст. 289 — акт терроризма).

Из списка сегодня исключена волонтер Кира Бояренко, задержанная 10 февраля и отпущенная под поручительство родных до суда (обвиняется по ст. 342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Общее количество политзаключенных достигло 629. Статус бывших политзаключенных (арестованы в связи с событиями 2020—2021 годов) имеют 80 человек, в том числе умерший в тюрьме Витольд Ашурок.