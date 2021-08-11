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Посольство США: Ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на белорусском режиме

12.08.2021 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ответственность за ухудшение отношений между США и Беларусью лежит на белорусском режиме, говорится в заявлении американского посольства в связи с решением Минска отозвать согласие на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси и требованием сократить штат дипмиссии США до пяти человек.

Посольство США: Ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на белорусском режиме

«9 августа, в годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, Соединенные Штаты в сотрудничестве с союзниками и партнерами представили новые инструменты, чтобы привлечь Александра Лукашенко и его режим к ответу за продолжающиеся жестокие репрессии в отношении белорусов как внутри, так и за пределами страны. Сегодня режим Лукашенко ответил угрозами, попытками запугивания и дальнейшим сокращением пространства для диалога», — отмечается в заявлении, передает БелаПАН.

«Ответственность за ухудшение отношений между США и Беларусью лежит на режиме — на его неспособности позволить независимым голосам прозвучать в Беларуси и его нежелании соблюдать международные обязательства, — подчеркивается в заявлении. — Правительство Соединенных Штатов, посол Джули Фишер и сотрудники посольства США в Минске продолжат работу в поддержку народа Беларуси. Американские дипломаты будут продолжать взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, профессионалами СМИ, студентами, учителями, спортсменами и другими членами гражданского общества, где бы они ни находились. Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с элементами гражданского общества и независимыми СМИ в поддержку основных свобод народа Беларуси».

Отмечается, что США четко заявили о «шагах, необходимых для разрешения внутреннего кризиса в Беларуси, изложенных в отчете Экспертной миссии ОБСЕ: немедленное и безоговорочное освобождение всех политических заключенных, подлинный и всеобъемлющий диалог с оппозицией и гражданским обществом и свободные и справедливые выборы под международным наблюдением».

«Белорусы продолжают вдохновлять мир, пытаясь определить свое будущее. Соединенные Штаты и наши партнеры поддерживают народ Беларуси и всех тех, кто во всем мире сталкивается с репрессиями, борясь за свои основные свободы и гражданские права», — говорится в заявлении.

9 августа президент США Джо Байден подписал новый исполнительный указ, который расширяет возможности для принятия санкций в отношении белорусского режима. В тот же день Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 23 физических и 21 юридического белорусского лица.

11 августа стало известно, что Минск отозвал согласие на назначение Фишер послом в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Ответственность за ухудшение отношений между США и Беларусью лежит на белорусском режиме, говорится в заявлении американского посольства в связи с решением...
 
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