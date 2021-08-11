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США разочарованы состоянием отношений с Беларусью

12.08.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американские дипломаты продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции вне зависимости от того, где будут находиться.

Об этом заявил в среду глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Он отметил, власти Беларуси "проинформировали США о введении новых ограничений на дипломатический и технический персонал американского посольства в Минске <...> с 1 сентября".

«Режим также отозвал свое согласие на то, чтобы принять Джули Фишер в качестве посла США в Белоруссии", - констатировал Прайс.

«Белорусские власти ответственны за ухудшение отношений между США и Беларусью. Мы разочарованы текущим состоянием наших отношений с Беларусью", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Власти США, посол Фишер, персонал нашего посольства в Минске продолжат поддерживать демократические устремления народа Беларуси, американские дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, журналистами, студентами и другими представителями гражданского общества вне зависимости от своего местонахождения", - добавил Прайс.

 
Теги: Минск
 
 
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Американские дипломаты продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции вне зависимости от того, где будут находиться.
 
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