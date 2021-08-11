Минюст Беларуси продолжает отзывать лицензии у адвокатов

Источник материала: АФН

Минюст Беларуси по итогам проведенной 11 августа 2021 года внеочередной аттестации лишил лицензии трех адвокатов.

В частности, ведомство провело аттестацию адвокатов адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры» и адвоката Ю.Князь, осуществляющей адвокатскую деятельность индивидуально.

«В ходе аттестации отдельные адвокаты показали неудовлетворительный уровень знаний законодательства, необходимый для осуществления адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации. По итогам аттестации Квалификационной комиссией приняты решения о невозможности выполнения адвокатами Карпушонок О.Ю., Масловым Е.Д., Князь Ю.Ю. своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Минюст рассмотрел вопрос о прекращении действия лицензии на право осуществления адвокатской деятельности в отношении Дмитрия Лаевского, адвокат Виктора Бабарико.

«Квалификационной комиссией также рассмотрены материалы о прекращении действия лицензии в отношении Лаевского Д.В. в связи с применением к адвокату дисциплинарного взыскания в виде исключения из Минской городской коллегии адвокатов за систематическое (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных законодательством», - сказано в сообщении.