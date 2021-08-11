Швейцария ужесточила санкции против режима Лукашенко

Источник материала: АФН

Федеральный совет Швейцарии принял решение об ужесточении санкций против режима Лукашенко.

По сути Швейцария присоединилась уже к введенным ЕС санкциям против калийной и нефтехимической отраслей Беларуси.

Введены новые ограничения для госучреждений и госкомпаний в финансовом секторе Беларуси: речь идет о запрете кредитования, страхования, перестрахования.

Введены санкции против товаров двойного назначения и оборудования, с помощью которого можно контролировать интернет и телефонные разговоры. Запрещён экспорт в Беларусь оборудования для изготовления сигарет.

Введены финансовые санкции против «Белаэронавигации».