ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работникам «БЕЛАЗа» запретили разглашать коммерческую тайну

12.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Работникам «БЕЛАЗа» запретили разглашать коммерческую тайну Даже через 5 лет после увольнения.




Сегодня в официальной группе компании «БЕЛАЗ» появилась информация о запрете разглашать коммерческую тайну предприятия не только во время работы, но и спустя 5 лет после увольнения. Юрист объясняет, законно ли это и относится ли к таким сведениям размер зарплаты, передает moyby.com со ссылкой на onliner.by.

«Сведения, составляющие коммерческую тайну нашей компании, запрещается разглашать и предоставлять без письменного разрешения генерального директора ОАО „БЕЛАЗ“, его заместителей и помощников, генерального конструктора — начальника НТЦ имени А. Н. Егорова как в период трудовых отношений с ОАО „БЕЛАЗ“, так и в течение 5 лет после их окончания», — говорится в сообщении.

Также руководство сообщило, что утвердило перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Они затрагивают «организационно-управленческую, производственную, плановую, финансовую, коммерческую и научно-техническую деятельность предприятия».

Что по этому поводу говорят юристы?

— Срок неразглашения конфиденциальной информации может не ограничиваться рамками трудового контракта, а выходить за его пределы. У кого-то это 5 лет, а у кого-то и все 10, — объясняет юрист Светлана Семенихина. — Но нужно сделать оговорку, что работник, который подписывает соглашение о неразглашении коммерческой тайны, должен четко понимать, какие сведения ему нельзя разглашать. Не может быть коммерческой тайной общедоступная информация (например, которая есть на сайте компании). Камень преткновения во многих случаях — это размер зарплаты. Часто его запрещают разглашать, но эксперты по трудовому праву говорят, что эти данные не могут составлять коммерческую тайну, только система ее формирования.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работникам «БЕЛАЗа» запретили разглашать коммерческую тайну Даже через 5 лет после увольнения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Georgian Airways возобновила регулярные полеты между Тбилиси и Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by