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Georgian Airways возобновила регулярные полеты между Тбилиси и Минском

12.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 августа грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновила регулярные полеты по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси.



Информацию сообщает blizko.by со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск. Сегодня здесь встретили выполнявший первый рейс борт Boeing 737-700.
 
Рейсы по маршруту Тбилиси – Минск – Тбилиси будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-700/800 вместимостью 180 пассажиров.
 
Теги: Минск
 
 
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11 августа грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновила регулярные полеты по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси.
 
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