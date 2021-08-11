Огромные убытки, испорченный урожай и разрушенные здания. Стадо слонов шествует по Китаю

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сообщает 1prof.by со ссылкой на BBC. Более полутора лет тому назад 14 слонов покинули заповедник, где они жили. С тех пор стадо бродит по китайским провинциям,1prof.by сона BBC.





Перемещение слонов находится под постоянным контролем 25 тыс. полицейских, сверху за животными постоянно следят дроны. За все это время слоны прошли почти 500 км через поля, деревни и города, съели и потоптали урожай на несколько миллионов долларов, разрушили несколько строений.





При приближении стада к какой-либо деревне или городскому району, власти эвакуируют жителей ради безопасности людей и животных. Дело в том, что лишь 300 диких слонов живут на территории Китая, поэтому власти строго охраняют этих животных.





В июне слоны вышли на окраины шестимиллионного города Куньмин – столицы провинции Юньнань и специальным командам стоило огромных усилий выманить животных из города.





Попытки остановить стадо и отправить обратно в заповедник Мэнъянцзы сначала не увенчались успехом, но, в конце концов, животных удалось развернуть и направить к родным местам.





Ван Юн, возглавляющий группу по наблюдению за слонами, сообщил, что стадо пересекло реку Юаньцзян и продолжает двигаться на юг. Чтобы направить его по правильному пути группа использовала электроизгороди, раскладывали прикорм, прокладывали для них тропы. До родного заповедника животным предстоит пройти еще не менее 200 километров.





Специалисты пока не пришли к единому мнению, из-за чего слоны оставили привычные места обитания и отправились в путешествие. Есть предположение, что стадо сбилось с пути из-за неопытного вожака. Но существует и другая версия – слоны вышли на поиски новых мест обитания.



















