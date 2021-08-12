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«Произошло какое-то уникальное событие». Что увидели зарубежные журналисты на белорусско-литовской границе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 августа Госпогранкомитет организовал брифинг для представителей иностранных СМИ – Sky News, CNN, The New York Times, РБК – относительно ситуации, которая складывается на границе Беларуси с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Журналистам предоставлены видеоматериалы, демонстрирующие факты неправомерных действий литовских пограничников в отношении иностранцев, в том числе те, которые ранее не были обнародованы Госпогранкомитетом. Кроме того, им была предоставлена возможность лично пообщаться с гражданином Ирака, который был доставлен в Вороновскую районную больницу для оказания медицинской помощи после того, как литовская сторона доставила его на линию границы и с применением физического насилия принудила к нарушению границы Беларуси.
После разговора с госпитализированным беженцем журналисты обратились с просьбой побывать непосредственно на границе. Ближайшим оказался участок ответственности Лидского пограничного отряда.
Роман Подлинев, заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:
Уже на месте журналисты смогли посмотреть на технические средства охраны белорусской границы, пообщаться с начальником заставы и задать интересующие вопросы. К слову, наши пограничники поблагодарили зарубежные СМИ за встречу, которая принесла относительное спокойствие в этот день на границе с Литвой.
Надеюсь, вы разберетесь в сути ситуации. И хочется отметить, вы знаете, сегодня, наверное, произошло какое-то уникальное событие, чуть ли не чудо, когда сопредельная сторона просто изменила свою тактику и ситуация в корне изменилась на том участке, на которым мы сегодня с вами присутствуем. За это вам, наверное, действительно стоит выразить благодарность и спасибо. Может быть, действительно стоит рассмотреть вопрос, чтобы вы почаще к нам приезжали, и тогда ситуация на границах перестанет быть такой напряженной и вызывать столько вопросов неоднозначных.
Какой будет риторика и содержание материалов иностранных медиа, покажет время. Однако организация данного мероприятия для СМИ такого уровня позволила открыто изложить позицию Беларуси, что очень важно для понимания происходящего, в том числе международной общественностью.
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«Произошло какое-то уникальное событие». Что увидели зарубежные журналисты на белорусско-литовской границе
Новости Беларуси. 11 августа Госпогранкомитет организовал брифинг для представителей иностранных СМИ – Sky News, CNN, The New York Times, РБК – относительно ситуации, которая...
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